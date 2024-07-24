Марко Трунгеллити
Лоренцо Музетти
Трунжеллити
Аргентинский теннисист третий раз в сезоне прошел раунд на турнире ATP.
Эту неделю Марко начал с волевой победы над своим соотечественником Гвидо Андреоцци — 4:6, 6:3, 6:2.
При этом с учетом квалификации Трунжеллити выиграл в Умаге уже три матча. В решающем раунде отбора 136-я ракетка мира разгромил португальца Энрике Рошу.
На недавнем турнире в Гамбурге Трунжеллити сначала тоже прошел квалификацию, а потом выиграл у австрийца Себастьяна Офнера. Дальше было поражение от датчанина Хольгера Руне (4:6, 3:6).
Лучшим результатом Трунжеллити в этом сезоне пока остается выход в третий круг турнира ATP 500 в Барселоне.
Музетти
Лоренцо тем временем проведет первый матч после Уимблдона, на котором он сенсационно дошел до полуфинала.
На британском мэйджоре итальянца остановил Новак Джокович (4:6, 6:7, 4:6). Но даже в матче против серба он продемонстрировал очень солидный теннис.
Интересно, что на Открытом чемпионате Франции Музетти тоже проиграл Джоковичу, только они встретились в третьем круге.
Турнир в Умаге станет для Музетти заключительным этапом подготовки к олимпийским соревнованиям в Париже.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Трунжеллити в этом матче можно поставить за 4.60, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.20.
Прогноз: интриги вроде бы и нет, но все равно надо учитывать, что для итальянца это все-таки первый матч после смены покрытия. Вполне вероятно, что фаворит все-таки не выиграет с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.