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    Музетти проиграет 136-й ракетке мира?

    Трунжеллити — Музетти. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Умаге 24 июля 2024 года

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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против аргентинца Марко Трунжеллити во втором круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 24 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Трунжеллити — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Умаг. Мужчины 24 Июля 2024 года

    Марко Трунгеллити

  • Аргентина
    •  Марко Трунгеллити 19:00 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •

    Трунжеллити

    Аргентинский теннисист третий раз в сезоне прошел раунд на турнире ATP.

    Эту неделю Марко начал с волевой победы над своим соотечественником Гвидо Андреоцци — 4:6, 6:3, 6:2.

    При этом с учетом квалификации Трунжеллити выиграл в Умаге уже три матча. В решающем раунде отбора 136-я ракетка мира разгромил португальца Энрике Рошу.

    На недавнем турнире в Гамбурге Трунжеллити сначала тоже прошел квалификацию, а потом выиграл у австрийца Себастьяна Офнера. Дальше было поражение от датчанина Хольгера Руне (4:6, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Трунжеллити в этом сезоне пока остается выход в третий круг турнира ATP 500 в Барселоне.

    Музетти

    Лоренцо тем временем проведет первый матч после Уимблдона, на котором он сенсационно дошел до полуфинала.

    На британском мэйджоре итальянца остановил Новак Джокович (4:6, 6:7, 4:6). Но даже в матче против серба он продемонстрировал очень солидный теннис.

    Интересно, что на Открытом чемпионате Франции Музетти тоже проиграл Джоковичу, только они встретились в третьем круге.

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    Турнир в Умаге станет для Музетти заключительным этапом подготовки к олимпийским соревнованиям в Париже.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Трунжеллити в этом матче можно поставить за 4.60, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.20.

    Прогноз: интриги вроде бы и нет, но все равно надо учитывать, что для итальянца это все-таки первый матч после смены покрытия. Вполне вероятно, что фаворит все-таки не выиграет с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.

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    Трунжеллити — Музетти: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на теннис. Музетти проиграет 136-й ракетке мира?
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