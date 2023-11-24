Итальянец Фабио Фоньини сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера в четвертьфинале «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 17:20 мск. Фоньини — Эрбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фоньини

Фабио выиграл не менее двух матчей на третьем турнире подряд. Это его первая подобная серия в сезоне-2023.

В первом раунде итальянец одержал волевую победу над своим соотечественником Риккардо Бонадио — 2:6, 7:5, 6:1.

В следующем матче бывшая девятая ракетка мира выиграл у словака Йозефа Ковалика — 6:1, 4:6, 6:3.

В этом году 36-летний Фоньини выиграл 19 из 31 матча на грунте.

Эрбер

Пьер-Юг тоже удачно проводит заключительную часть сезона. При этом с учетом квалификации он выиграл в Валенсии уже четыре матча.

Во втором круге француз одержал уверенную победу над болгарским теннисистом Адрианом Андреевым — 6:1, 6:2.

Перед этим Эрбер выиграл у своего соотечественника Корентена Мутэ — 3:6, 6:4, 6:1. Но, как ни странно, это был для него не самый сложный матч на текущем турнире.

Все прогнозы на теннис

В решающе раунде квалификации бывшая 36-я ракетка мира едва не уступил испанцу Николасу Санчесу-Искьердо — 0:6, 7:6, 6:1.

Ранее в этом месяце Эрбер дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Бергамо и до полуфинала на турнире ATP в Меце.

Прогноз и ставка

На Фоньини в этом матче можно поставить за 1.51, победу Эрбера букмекеры предлагают за 2.47.

На самом деле, вряд ли итальянца здесь можно назвать фаворитом. Как правило, чем ближе конец недели, тем сложнее ему показывать свой лучший теннис. Выносливость все-таки уже не та, что раньше.

Ставка — победа Эрбера за 2.47.