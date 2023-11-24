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    Сможет ли Фоньини обыграть Эрбера?

    Фоньини — Эрбер. Ставка (к. 2.47) и прогноз на турнир в Валенсии 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фоньини — Эрбер
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    Фабио Фоньини
    Итальянец Фабио Фоньини сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера в четвертьфинале «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 17:20 мск. Фоньини — Эрбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фоньини

    Фабио выиграл не менее двух матчей на третьем турнире подряд. Это его первая подобная серия в сезоне-2023.

    В первом раунде итальянец одержал волевую победу над своим соотечественником Риккардо Бонадио — 2:6, 7:5, 6:1.

    В следующем матче бывшая девятая ракетка мира выиграл у словака Йозефа Ковалика — 6:1, 4:6, 6:3.

    В этом году 36-летний Фоньини выиграл 19 из 31 матча на грунте.

    Эрбер

    Пьер-Юг тоже удачно проводит заключительную часть сезона. При этом с учетом квалификации он выиграл в Валенсии уже четыре матча.

    Во втором круге француз одержал уверенную победу над болгарским теннисистом Адрианом Андреевым — 6:1, 6:2.

    Перед этим Эрбер выиграл у своего соотечественника Корентена Мутэ — 3:6, 6:4, 6:1. Но, как ни странно, это был для него не самый сложный матч на текущем турнире.

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    В решающе раунде квалификации бывшая 36-я ракетка мира едва не уступил испанцу Николасу Санчесу-Искьердо — 0:6, 7:6, 6:1.

    Ранее в этом месяце Эрбер дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Бергамо и до полуфинала на турнире ATP в Меце.

    Прогноз и ставка

    На Фоньини в этом матче можно поставить за 1.51, победу Эрбера букмекеры предлагают за 2.47.

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    На самом деле, вряд ли итальянца здесь можно назвать фаворитом. Как правило, чем ближе конец недели, тем сложнее ему показывать свой лучший теннис. Выносливость все-таки уже не та, что раньше.

    Ставка — победа Эрбера за 2.47.

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    Фоньини — Эрбер: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фоньини обыграть Эрбера?
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