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    Джокович обыграет Синнера и защитит титул на Итоговом турнире?

    Синнер — Джокович. Ставка (к. 1.90) и прогноз на финал Итогового турнира ATP 19 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Янника Синнера в финале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 ноября в Турине (Италия), начало — в 20:00 мск. Синнер — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синнер

    Янник впервые в карьере добрался до финала на итоговом, и с учетом его осенних успехов это не стало сюрпризом.

    Напротив, итальянец подтвердил статус скрытого фаворита турнира. Сейчас очень интересно наблюдать за тем, как у многих начало меняться мнение о том, кто же в будущем подвинет Новака Джоковича с теннисного олимпа.

    Буквально пару месяцев назад в этом вопросе не было вообще никаких сомнений, любой бы назвал фамилию Карлоса Алькараса.

    Но по итогам заключительного отрезка сезона испанец оказался в тени не только Джоковича, но и Синнера.

    В полуфинале итальянец одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:3, 6:7, 6:1.

    После второго сета сложно было предположить, что россиянин развалится в решающей партии. Как раз легко было поверить, что после тай-брейка у него будет психологическое преимущество, но на деле получилось совсем иначе.

    Джокович

    Новак тем временем девятый раз сыграет в финале Итогового турнира. По этому показателю он теперь уступает только Роджеру Федереру, у которого на один финал больше.

    В полуфинале серб одержал победу над Карлосом Алькарасом — 6:3, 6:2.

    Это был один из лучших матчей Джоковича в сезоне. По сути, он просто снес испанца с корта. Второй сет и вовсе превратился в обычное избиение — Ноле делал все, что хотел.

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    В каком-то смысле матч разочаровал, все-таки люди ждали шоу, триллер, а увидели мастер-класс от лучшего теннисиста в истории.

    Остается только надеяться, что хотя бы после завершения карьеры Новак расскажет, за счет чего даже в 36 лет ему удавалось оставаться в такой невероятной форме.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 2.26, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.54.

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    Новак проиграл Яннику на групповом этапе, причем на решающем тай-брейке. И это поражение, как известно, едва не стоило сербу места в полуфинале. Более того, в плей-офф Новак попал в том числе благодаря победе итальянца над Хольгером Руне в заключительном туре.

    В общем, весьма интересный сюжет получается. Возможно, сейчас Синнер уже жалеет, что не проиграл датчанину и не перекрыл Джоковичу путь в полуфинал.

    Ноле, как известно, крайне редко проигрывает два раза подряд одному и тому же сопернику. Как правило, после поражения серб максимально настроен на реванш. Алькарас уже лично успел в этом убедиться. И Синнер, скорее всего, не станет исключением. Джокович не отдаст этот финал.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-2,0) за 1.90.

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    Синнер — Джокович: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на теннис. Джокович обыграет Синнера и защитит титул на Итоговом турнире?
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