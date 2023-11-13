Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев встретятся в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 13 ноября в Турине (Италия), начало — в 23:00 мск. Медведев — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Даниил в начале месяца неудачно выступил в Париже, но зато у него появилась почти дополнительная неделя для подготовки к ATP Finals.

В столице Франции Медведев уже в первом матче уступил Григору Димитрову. Болгарин чуть лучше действовал в ключевых моментах, вырвав победу на тай-брейке третьего сета.

На самом деле, это поражение не стало неожиданностью. Медведев перед этим вовсю «рубился» в Вене, где добрался до финала, в котором проиграл Яннику Синнеру. Поэтому совсем неудивительно, что на него накатила эмоциональная усталость.

Примечательно, что в Пекине Даниил тоже уступил итальянцу в решающем матче, причем на двух тай-брейках.

Медведев побеждал на Итоговом турнире в 2020 году. Тогда он выиграл все пять матчей, в том числе против Рафы Надаля и Новака Джоковича.

Рублев

Андрей квалифицировался на итоговый четвертый год подряд, подтвердив тем самым статус одного из самых стабильных игроков топ-10.

Судя по осенним результатам, Рублев вполне может повторить прошлогодний результат на ATP Finals. Тогда он сенсационно вышел из группы, после чего уступил в полуфинале Касперу Рууду.

На этот раз вряд ли кто-то сильно удивится, если россиянин окажется среди участников 1/2 финала.

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Многие отмечают, что Рублев добился существенного прогресса по игре за последние несколько месяцев. В октябре он дошел до финала в Шанхае и до полуфинала в Вене, а в начале этого месяца остановился в шаге от решающего матча на «Мастерсе» в Париже.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.48, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.65.

В прошлом году Андрей вышел в плей-офф итогового в том числе благодаря победе над Даниилом. Рублев тогда сенсационно переиграл друга на решающем тай-брейке.

С тех пор Медведев успел дважды выиграть у своего соотечественника — в Дубае и на US Open. И при этом не отдал ни сета.

Но сейчас Рублев вполне способен взять хотя бы партию. Скорее всего, российские разборки растянутся на три сета.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.