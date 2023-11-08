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    Де Минор дожмет Эрбера только в третьем сете?

    Эрбер — Де Минор. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Меце 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Эрбер — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера во втором круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 8 ноября, начало — в 16:00 мск. Эрбер — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эрбер

    Пьер-Юг получил от организаторов wild card и впервые в сезоне играет на уровне основной сетки ATP.

    Когда-то входивший в топ-50 француз сейчас занимает в рейтинге всего лишь 344-е место.

    Но это не означает, что Эрбер разучился играть. На старте турнира 32-летний теннисист одержал победу над молодым соотечественником Артуром Казо — 7:6, 6:4.

    На прошлой неделе бывшая 36-я ракетка мира дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Бергамо.

    Де Минор

    Алекс тем временем оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Австралиец мощно провел вторую половину сезона, по итогам которой поднялся в рейтинге на 12-е место.

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    Но даже после столь насыщенного отрезка Де Минор все равно решил заглянуть в Мец, несмотря на то, что на этой неделе ему не надо защищать очки.

    Есть подозрение, что Алекс серьезно настроен добавить в свою копилку еще один титул.

    Прогноз и ставка

    На Эрбера в этом матче можно поставить за 5.00, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.17.

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    Француз уже не так опасен, как раньше, но предстоящий матч, скорее всего, не станет легкой прогулкой для австралийца.

    Ставка — победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 за 1.87.

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    1.87
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    Эрбер — Де Минор: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на теннис. Де Минор дожмет Эрбера только в третьем сете?
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