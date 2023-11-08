Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера во втором круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 8 ноября, начало — в 16:00 мск. Эрбер — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эрбер

Пьер-Юг получил от организаторов wild card и впервые в сезоне играет на уровне основной сетки ATP.

Когда-то входивший в топ-50 француз сейчас занимает в рейтинге всего лишь 344-е место.

Но это не означает, что Эрбер разучился играть. На старте турнира 32-летний теннисист одержал победу над молодым соотечественником Артуром Казо — 7:6, 6:4.

На прошлой неделе бывшая 36-я ракетка мира дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Бергамо.

Де Минор

Алекс тем временем оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Австралиец мощно провел вторую половину сезона, по итогам которой поднялся в рейтинге на 12-е место.

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Но даже после столь насыщенного отрезка Де Минор все равно решил заглянуть в Мец, несмотря на то, что на этой неделе ему не надо защищать очки.

Есть подозрение, что Алекс серьезно настроен добавить в свою копилку еще один титул.

Прогноз и ставка

На Эрбера в этом матче можно поставить за 5.00, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.17.

Француз уже не так опасен, как раньше, но предстоящий матч, скорее всего, не станет легкой прогулкой для австралийца.

Ставка — победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 за 1.87.