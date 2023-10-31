ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемКласико — лишь последнее волшебство Беллингема с момента дебюта в «Реале» Роберт ЛевандовскийЛевандовский, Рибери и еще пять игроков, не получивших заслуженного «Золотого мяча» Джамал Мусиала — полузащитник «Баварии»Трансферный дайджест. 24-30 октября
  • 12:51
    • «Ак Барс» сыграет против СКА без Радулова и Шипачева
  • 11:33
    • АПЛ расследует переход Это’о и Виллиана из «Анжи» в «Челси»
    Все новости спорта

    Сафиуллин шокирует Алькараса?

    Сафиуллин — Алькарас. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Мастерс» в Париже 31 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Роман Сафиуллин Прогнозы на Карлос Алькарас Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас
    Россиянин Роман Сафиуллие сыграет против испанца Карлоса Алькараса во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 21:30 мск. Сафиуллин — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Париж. Мужчины 31 Октября 2023 года

    Сафиуллин

    Роман с учетом квалификации выиграл уже три матча на турнире в столице Франции.

    В первом круге российский теннисист одержал победу над французом Александром Мюллером — 7:6, 6:3.

    Нельзя сказать, что это был чересчур сложный матч, но Сафиуллину все-таки пришлось понервничать в некоторых геймах.

    В квалификации 26-летний теннисист выиграл у француза Артура Казо и австралийца Джордана Томпсона.

    Алькарас

    Карлос проведет первый матч после неожиданного поражения от Григора Димитрова в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае.

    Испанец изначально планировал сыграть в Базеле, но после неприятной неудачи в Китае решил сделать небольшую паузу.

    Алькарас не поехал в Швейцарию из-за травмы. И по словам второй ракетки мира, он по-прежнему не готов на сто процентов.

    Все прогнозы на теннис

    Но вполне вероятно, таким образом Алькарас просто перестраховывается, понимая, что ему и в идеальном состоянии будет сложно взять титул на этой неделе.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 6.55, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.11.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Вряд ли Роман сильно расстроился, когда узнал, что его ждет встреча с одним из лучших теннисистов мира. О таком мечтает любой игрок.

    Более того, не факт, что Сафиуллин проиграет с разгромным счетом.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Корда — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кремонезе — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттифак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Монфис — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Грикспор — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салернитана — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хачанов — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Штутгарт — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сафиуллин — Алькарас: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин шокирует Алькараса?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры