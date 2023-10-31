Россиянин Роман Сафиуллие сыграет против испанца Карлоса Алькараса во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 21:30 мск. Сафиуллин — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Роман с учетом квалификации выиграл уже три матча на турнире в столице Франции.

В первом круге российский теннисист одержал победу над французом Александром Мюллером — 7:6, 6:3.

Нельзя сказать, что это был чересчур сложный матч, но Сафиуллину все-таки пришлось понервничать в некоторых геймах.

В квалификации 26-летний теннисист выиграл у француза Артура Казо и австралийца Джордана Томпсона.

Алькарас

Карлос проведет первый матч после неожиданного поражения от Григора Димитрова в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае.

Испанец изначально планировал сыграть в Базеле, но после неприятной неудачи в Китае решил сделать небольшую паузу.

Алькарас не поехал в Швейцарию из-за травмы. И по словам второй ракетки мира, он по-прежнему не готов на сто процентов.

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Но вполне вероятно, таким образом Алькарас просто перестраховывается, понимая, что ему и в идеальном состоянии будет сложно взять титул на этой неделе.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 6.55, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.11.

Вряд ли Роман сильно расстроился, когда узнал, что его ждет встреча с одним из лучших теннисистов мира. О таком мечтает любой игрок.

Более того, не факт, что Сафиуллин проиграет с разгромным счетом.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.99.