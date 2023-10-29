Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад Майя в финале Малого итогового турнира. Матч пройдет 29 октября в китайском Чжухае, начало — в 10:30 мск. Хаддад Майя — Чжэн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хаддад Майя

Беатрис уверенно дошла до финала, даже чересчур. Бразильянка до сих пор не проиграла ни сета.

В полуфинале Хаддад Майая одержала победу над Дарьей Касаткиной — 6:4, 6:1.

У россиянки вообще не было шансов на приеме, даже в первом сете, в котором действительно была хоть какая-то интрига.

На групповом этапе Беатрис выиграла у американки Мэдисон Киз и француженки Каролин Гарсия.

Ранее в этом сезоне Хаддад Майя выигрывала больше трех матчей подряд только на «Ролан Гаррос».

Чжэн

У Циньвэнь был куда более напряженный путь в финал. Во всех предыдущих матчах она дожимала соперниц только в третьем.

Исключением не стала даже встреча с 37-й ракеткой мира Линь Чжу в полуфинале — 7:5, 4:6, 6:1.

На старте турнира Чжэн одержала победу над хорваткой Донной Векич — 6:4, 6:7, 6:4.

Все прогнозы на теннис

Во втором туре группового этапа 21-летняя теннисиста выиграла у представительницы Латвии Алёны Остапенко — 6:4, 1:6, 6:2.

Победная серия Чжэн составляет уже восемь матчей. В середине октября она выиграла турнир в Чжэнчжоу.

Прогноз и ставка

На Хаддад Майя в этом матче можно поставить за 2.28, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.63.

Скорее всего, в финале будет минимум два напряженных сета. Сценарий, при котором одна из теннисисток одержит уверенную победу, здесь маловероятен.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.