ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Итоговый турнир WTA в этом году пройдет в мексиканском КанкунеWTA Finals 2023: Соболенко и Свентек устроят битву за место на вершине олимпа Шарабутдин Магомедов5 потенциальных соперников в UFC для «Шары Буллета» «Барселона»«Барселона» — «Реал» 1:2. Онлайн
  • 21:34
    • Дубль Уилсона не помог «Ньюкаслу» обыграть «Вулверхэмптон»
  • 20:58
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче РПЛ
  • 19:33
    • Рублев проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Вене
  • 19:16
    • «Арсенал» всухую разгромил «Шеффилд», у Нкетии — хет-трик
  • 19:15
    • «Реал» благодаря дублю Беллингема обыграл «Барселону»
  • 18:59
    • Гол Щетинина обеспечил «Ростову» победу над «Локомотивом»
  • 18:47
    • «Крылья Советов» не смог обыграть «Оренбург» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Сможет ли Чжэн обыграть обидчицу Касаткиной?

    Хаддад Майя — Чжэн. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал Малого итогового турнира 29 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Беатрис Аддад Майя Прогнозы на Чжэн Циньвэнь
    Прогноз и ставки на Хаддад Майя — Чжэн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Циньвэнь Чжэн
    Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад Майя в финале Малого итогового турнира. Матч пройдет 29 октября в китайском Чжухае, начало — в 10:30 мск. Хаддад Майя — Чжэн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Итоговый чемпионат WTA 29 Октября 2023 года

    Хаддад Майя

    Беатрис уверенно дошла до финала, даже чересчур. Бразильянка до сих пор не проиграла ни сета.

    В полуфинале Хаддад Майая одержала победу над Дарьей Касаткиной — 6:4, 6:1.

    У россиянки вообще не было шансов на приеме, даже в первом сете, в котором действительно была хоть какая-то интрига.

    На групповом этапе Беатрис выиграла у американки Мэдисон Киз и француженки Каролин Гарсия.

  • WTA Finals 2023: Соболенко и Свентек устроят битву за место на вершине олимпа
  • Анонс Итогового турнира WTA 2023
  • Сегодня

    • Ранее в этом сезоне Хаддад Майя выигрывала больше трех матчей подряд только на «Ролан Гаррос».

    Чжэн

    У Циньвэнь был куда более напряженный путь в финал. Во всех предыдущих матчах она дожимала соперниц только в третьем.

    Исключением не стала даже встреча с 37-й ракеткой мира Линь Чжу в полуфинале — 7:5, 4:6, 6:1.

    На старте турнира Чжэн одержала победу над хорваткой Донной Векич — 6:4, 6:7, 6:4.

    Все прогнозы на теннис

    Во втором туре группового этапа 21-летняя теннисиста выиграла у представительницы Латвии Алёны Остапенко — 6:4, 1:6, 6:2.

    Победная серия Чжэн составляет уже восемь матчей. В середине октября она выиграла турнир в Чжэнчжоу.

    Прогноз и ставка

    На Хаддад Майя в этом матче можно поставить за 2.28, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.63.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Скорее всего, в финале будет минимум два напряженных сета. Сценарий, при котором одна из теннисисток одержит уверенную победу, здесь маловероятен.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Паркер — Кин
  • Бокс
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ланс — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Нганну — Фьюри
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  2.94
  • Прогноз на матч Флорида — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Коламбус — Нью-Йорк Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Детройт — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Питтсбург — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бостон — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кливленд — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торонто — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хаддад Майя — Чжэн: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чжэн обыграть обидчицу Касаткиной?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры