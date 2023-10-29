Хаддад Майя
Беатрис уверенно дошла до финала, даже чересчур. Бразильянка до сих пор не проиграла ни сета.
В полуфинале Хаддад Майая одержала победу над Дарьей Касаткиной — 6:4, 6:1.
У россиянки вообще не было шансов на приеме, даже в первом сете, в котором действительно была хоть какая-то интрига.
На групповом этапе Беатрис выиграла у американки Мэдисон Киз и француженки Каролин Гарсия.
Ранее в этом сезоне Хаддад Майя выигрывала больше трех матчей подряд только на «Ролан Гаррос».
Чжэн
У Циньвэнь был куда более напряженный путь в финал. Во всех предыдущих матчах она дожимала соперниц только в третьем.
Исключением не стала даже встреча с 37-й ракеткой мира Линь Чжу в полуфинале — 7:5, 4:6, 6:1.
На старте турнира Чжэн одержала победу над хорваткой Донной Векич — 6:4, 6:7, 6:4.
Во втором туре группового этапа 21-летняя теннисиста выиграла у представительницы Латвии Алёны Остапенко — 6:4, 1:6, 6:2.
Победная серия Чжэн составляет уже восемь матчей. В середине октября она выиграла турнир в Чжэнчжоу.
Прогноз и ставка
На Хаддад Майя в этом матче можно поставить за 2.28, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.63.
Скорее всего, в финале будет минимум два напряженных сета. Сценарий, при котором одна из теннисисток одержит уверенную победу, здесь маловероятен.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.