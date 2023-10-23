Маррей
Энди не лучшим образом проводит заключительный отрезок сезона. И в данном случае проблема самая банальная — это усталость.
В начале месяца бывшая первая ракетка мира проиграл Роману Сафиуллину (3:6, 2:6) на старте «Мастерса» в Шанхае.
А перед этим Маррей не выиграл ни одного матча в Пекине, сразу же уступив Алексу Де Минору.
В итоге 36-летний британец решил не играть не минувшей неделе, хотя у него была возможность выступить в основной сетке сразу на трех турнирах.
Ханфманн
Янник тем временем отправился в Базель из бельгийского Антверпена, где ему впервые почти за четыре месяца удалось выиграть два матча подряд на уровне основной сетки ATP.
Немец выиграл у бельгийца Александра Блокса и австрийца Доминика Тима (6:4, 5:7, 6:4).
В четвертьфинале Ханфманн проиграл Стефану Циципасу (3:6, 3:6). Встреча с греком показала, что ему пока сложно конкурировать с игроками из топ-20.
В Пекине 51-я ракетка мира проиграл в первом круге Карлосу Алькарасу (4:6, 3:6), а в Шанхае уступил во втором раунде Кристоферу Юбэнксу.
Прогноз и ставка
На Маррея в этом матче можно поставить за 1.45, победу Ханфманна букмекеры предлагают за 2.65.
Многое будет зависеть от состояния Энди. В оптимальной форме у британца вряд ли возникнут серьезные проблемы в игре с немцем, который свой лучший теннис показывает, как правило, на грунте.
Однако сейчас нет никакой уверенности в том, что Маррей сможет обыграть Ханфманна.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.