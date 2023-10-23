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    Сможет ли Маррей обыграть Ханфманна?

    Маррей — Ханфманн. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Базеле 23 октября 2023 года

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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против немца Янника Ханфманна в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. Маррей — Ханфманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Базель. Мужчины 23 Октября 2023 года
    Энди Мюррей
  • Великобритания
    •  Энди Мюррей 16:30 Янник Ханфман (Германия) Янник Ханфман (Германия)
  • Базель. Мужчины
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    Маррей

    Энди не лучшим образом проводит заключительный отрезок сезона. И в данном случае проблема самая банальная — это усталость.

    В начале месяца бывшая первая ракетка мира проиграл Роману Сафиуллину (3:6, 2:6) на старте «Мастерса» в Шанхае.

    А перед этим Маррей не выиграл ни одного матча в Пекине, сразу же уступив Алексу Де Минору.

    В итоге 36-летний британец решил не играть не минувшей неделе, хотя у него была возможность выступить в основной сетке сразу на трех турнирах.

    Ханфманн

    Янник тем временем отправился в Базель из бельгийского Антверпена, где ему впервые почти за четыре месяца удалось выиграть два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Немец выиграл у бельгийца Александра Блокса и австрийца Доминика Тима (6:4, 5:7, 6:4).

    В четвертьфинале Ханфманн проиграл Стефану Циципасу (3:6, 3:6). Встреча с греком показала, что ему пока сложно конкурировать с игроками из топ-20.

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    В Пекине 51-я ракетка мира проиграл в первом круге Карлосу Алькарасу (4:6, 3:6), а в Шанхае уступил во втором раунде Кристоферу Юбэнксу.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить за 1.45, победу Ханфманна букмекеры предлагают за 2.65.

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    Многое будет зависеть от состояния Энди. В оптимальной форме у британца вряд ли возникнут серьезные проблемы в игре с немцем, который свой лучший теннис показывает, как правило, на грунте.

    Однако сейчас нет никакой уверенности в том, что Маррей сможет обыграть Ханфманна.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

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    2.65
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    Маррей — Ханфманн: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 23.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Маррей обыграть Ханфманна?
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