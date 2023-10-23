Британец Энди Маррей сыграет против немца Янника Ханфманна в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. Маррей — Ханфманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маррей

Энди не лучшим образом проводит заключительный отрезок сезона. И в данном случае проблема самая банальная — это усталость.

В начале месяца бывшая первая ракетка мира проиграл Роману Сафиуллину (3:6, 2:6) на старте «Мастерса» в Шанхае.

А перед этим Маррей не выиграл ни одного матча в Пекине, сразу же уступив Алексу Де Минору.

В итоге 36-летний британец решил не играть не минувшей неделе, хотя у него была возможность выступить в основной сетке сразу на трех турнирах.

Ханфманн

Янник тем временем отправился в Базель из бельгийского Антверпена, где ему впервые почти за четыре месяца удалось выиграть два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

Немец выиграл у бельгийца Александра Блокса и австрийца Доминика Тима (6:4, 5:7, 6:4).

В четвертьфинале Ханфманн проиграл Стефану Циципасу (3:6, 3:6). Встреча с греком показала, что ему пока сложно конкурировать с игроками из топ-20.

Все прогнозы на теннис

В Пекине 51-я ракетка мира проиграл в первом круге Карлосу Алькарасу (4:6, 3:6), а в Шанхае уступил во втором раунде Кристоферу Юбэнксу.

Прогноз и ставка

На Маррея в этом матче можно поставить за 1.45, победу Ханфманна букмекеры предлагают за 2.65.

Многое будет зависеть от состояния Энди. В оптимальной форме у британца вряд ли возникнут серьезные проблемы в игре с немцем, который свой лучший теннис показывает, как правило, на грунте.

Однако сейчас нет никакой уверенности в том, что Маррей сможет обыграть Ханфманна.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.