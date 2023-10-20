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    Карацев снова обыграет Де Минора?

    Де Минор — Карацев. Ставка (к. 2.83) и прогноз на турнир в Токио 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 20 октября, начало — 12:00 мск. Де Минор — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Де Минор

    Алекс во втором раунде одержал победу над Диего Шварцманом — 6:0, 7:5.

    В отличие от первого сета, во втором аргентинец действовал заметно лучше, но в целом он, конечно, был не так эффективен, как аргентинец.

    Де Минор неудачно провел только один гейм на собственной подаче — во второй партии он позволил Шварцман сделать обратный брейк.

    На этот раз Де Минору было значительно легче, чем в игре с Джеком Дрэйпером (4:6, 7:6, 7:6). В данном случае без везения точно не обошлось.

    Карацев

    Аслан тем временем провел в четверг один из лучших матчей в сезоне. Россиянин уверенно выиграл у Чжичжэня Чжана, который перед этим остановил победителя «Мастерса» в Шанхае Хуберта Хуркача.

    Карацеву хватило двух сетов для победы над китайским теннисистом — 6:3, 6:4.

    И на этот раз игра Аслана в каком-то смысле даже впечатлила. Достаточно сказать, что у Чжана не было ни одного брейк-пойнта.

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    Карацев забрал 96 процентов очков на первом мяче, а на втором — 68 процентов. То есть на приеме у соперника вообще не было шансов.

    Прогноз и ставка

    На Де Минора в этом матче можно поставить за 1.43, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.83.

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    Глядя на то, как Аслан играет на этой неделе (если что, в первом круге он остановил Фрэнсиса Тиафо), вполне логично предположить, что австралиец тоже не станет для него препятствием.

    Ставка — победа Карацева за 2.83.

    К слову, весной Карацев выиграл у Де Минора на «Мастерсе» в Мадриде.

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    Де Минор — Карацев: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на теннис. Карацев снова обыграет Де Минора?
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