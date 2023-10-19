Россиянин Аслан Карацев сыграет против китайца Чжичжэня Чжана во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 19 октября, начало — в 13:30 мск. Чжан — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжан

Чжичжэнь подтвердил свои намерения как можно скорее дебютировать в топ-50.

Уже в первом раунде китаец остановил главную звезду октября — Хуберта Хуркача.

Чжан вырвал победу на тай-брейке решающего сета, при этом совершив камбэк — 3:6, 6:4, 7:6.

Но также очевидно, что поляку, который на прошлой неделе выиграл «Мастерс» в Шанхае, не хватило вдохновения и свежести.

Но это не отменяет того факта, что Чжан провел классный матч и четвертый раз в сезоне обыграл соперника из топ-20.

Карацев

Аслан тоже начал турнир с победы над одним из фаворитов турнира. Россиянин остановил Фрэнсиса Тиафо, которому ранее в этом сезоне проигрывал на «Ролал Гаррос» и в Вашингтоне.

На этот раз Карацеву хватило двух сетов для победы над американцем — 6:3, 7:6.

Во втором сете Аслан позволил Тиафо сделать брейк, но вскоре тоже смог взять гейм на приеме, а потом отыгрался с 0:3 на тай-брейке.

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В общем, мощное начало, и, похоже, Карацев сейчас в оптимальной форме. И в это касается не только его физического, но и психологического состояния.

Прогноз и ставка

На Чжана в этом матче можно поставить за 1.85, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.94.

Весной Аслан выиграл у китайца на «Мастерсе» в Мадриде, взяв реванш за поражение на прошлогоднем турнире в Астане.

Оба классно сыграли в первом круге, остановили сильных соперников, и, соответственно, сложно отдать кому-то из них предпочтение.

Скорее всего, будет затяжной, нервный матч.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.