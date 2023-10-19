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    Сможет ли Карацев обыграть Чжана?

    Чжан — Карацев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Токио 19 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чжан — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против китайца Чжичжэня Чжана во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 19 октября, начало — в 13:30 мск. Чжан — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан

    Чжичжэнь подтвердил свои намерения как можно скорее дебютировать в топ-50.

    Уже в первом раунде китаец остановил главную звезду октября — Хуберта Хуркача.

    Чжан вырвал победу на тай-брейке решающего сета, при этом совершив камбэк — 3:6, 6:4, 7:6.

    Но также очевидно, что поляку, который на прошлой неделе выиграл «Мастерс» в Шанхае, не хватило вдохновения и свежести.

    Но это не отменяет того факта, что Чжан провел классный матч и четвертый раз в сезоне обыграл соперника из топ-20.

    Карацев

    Аслан тоже начал турнир с победы над одним из фаворитов турнира. Россиянин остановил Фрэнсиса Тиафо, которому ранее в этом сезоне проигрывал на «Ролал Гаррос» и в Вашингтоне.

    На этот раз Карацеву хватило двух сетов для победы над американцем — 6:3, 7:6.

    Во втором сете Аслан позволил Тиафо сделать брейк, но вскоре тоже смог взять гейм на приеме, а потом отыгрался с 0:3 на тай-брейке.

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    В общем, мощное начало, и, похоже, Карацев сейчас в оптимальной форме. И в это касается не только его физического, но и психологического состояния.

    Прогноз и ставка

    На Чжана в этом матче можно поставить за 1.85, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.94.

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    Весной Аслан выиграл у китайца на «Мастерсе» в Мадриде, взяв реванш за поражение на прошлогоднем турнире в Астане.

    Оба классно сыграли в первом круге, остановили сильных соперников, и, соответственно, сложно отдать кому-то из них предпочтение.

    Скорее всего, будет затяжной, нервный матч.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Чжан — Карацев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев обыграть Чжана?
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