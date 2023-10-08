Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Бена Шелтона в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 07:30 мск. Шелтон — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шелтон

Бен в первом матче на этой неделе спокойно выиграл у Хауме Муньяра — 6:4, 6:4.

Американец одержал классическую для фаворита победу — не отдал ни одного гейма на собственной подаче и сделал по брейку в каждой партии.

Шелтон очень качественно действовал на первом мяче, выиграв 79 процентов очков.

К слову, точность первой подачи тоже была на отличном уровне — 76 процентов. После сенсационного выхода в полуфинал US Open Бен, похоже, окончательно поверил в свои силы.

Сафиуллин

Роман тем временем тоже наконец-то поверил в свои силы. В пятницу Роман разгромил Александра Зверева — 6:3, 6:1.

Сафиуллин взял реванш у немца за недавнее поражение в финале турнира в Чэнду.

Зверев уже тогда убедился, что Роман способен играть как минимум на уровне топ-20, но, наверное, даже он не ожидал, что на этот раз у него будут такие проблемы.

На первой подаче Сафиуллин отдал бывшей второй ракетке лишь три очка. На приеме у Зверева вообще не было шансов, тогда как уверенно реализовал четыре брейк-пойнта.

Все прогнозы на теннис

По правде, уровень тенниса, который 26-летний россиянин показал в недавних матчах, стал большим сюрпризом.

Прогноз и ставка

На Шелтона в этом матче можно поставить за 2.13, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.72.

Роман в прошлом году обыграл Бена в финале «челленджера» в Чикаго. Тогда они провели напряженный трехсетовый матч.

Ну а сейчас вполне вероятно, что россиянину хватит двух сетов для победы над 20-летним американцем.

Ставка — победа Сафиуллина в двух сетах за 2.70.