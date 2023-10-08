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    Сафиуллин обыграет Шелтона с разгромным счетом?

    Шелтон — Сафиуллин. Ставка (к. 2.70) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 8 октябоя 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Бена Шелтона в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 07:30 мск. Шелтон — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шелтон

    Бен в первом матче на этой неделе спокойно выиграл у Хауме Муньяра — 6:4, 6:4.

    Американец одержал классическую для фаворита победу — не отдал ни одного гейма на собственной подаче и сделал по брейку в каждой партии.

    Шелтон очень качественно действовал на первом мяче, выиграв 79 процентов очков.

    К слову, точность первой подачи тоже была на отличном уровне — 76 процентов. После сенсационного выхода в полуфинал US Open Бен, похоже, окончательно поверил в свои силы.

    Сафиуллин

    Роман тем временем тоже наконец-то поверил в свои силы. В пятницу Роман разгромил Александра Зверева — 6:3, 6:1.

    Сафиуллин взял реванш у немца за недавнее поражение в финале турнира в Чэнду.

    Зверев уже тогда убедился, что Роман способен играть как минимум на уровне топ-20, но, наверное, даже он не ожидал, что на этот раз у него будут такие проблемы.

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    • На первой подаче Сафиуллин отдал бывшей второй ракетке лишь три очка. На приеме у Зверева вообще не было шансов, тогда как уверенно реализовал четыре брейк-пойнта.

    Все прогнозы на теннис

    По правде, уровень тенниса, который 26-летний россиянин показал в недавних матчах, стал большим сюрпризом.

    Прогноз и ставка

    На Шелтона в этом матче можно поставить за 2.13, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.72.

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    Роман в прошлом году обыграл Бена в финале «челленджера» в Чикаго. Тогда они провели напряженный трехсетовый матч.

    Ну а сейчас вполне вероятно, что россиянину хватит двух сетов для победы над 20-летним американцем.

    Ставка — победа Сафиуллина в двух сетах за 2.70.

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    Шелтон — Сафиуллин: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин обыграет Шелтона с разгромным счетом?
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