Россиянка Диана Шнайдер и Чжу Бай встретятся в первом круге турнира в Нингбо. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 11:30 мск. Шнайдер — Бай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Диана Шнайдер

Шнайдер в этом году не совершала таких внушительных прорывов, как Мирра Андреева и другие российские теннисистки, но похвастаться ей тоже есть чем.

На относительно недавнем престижном травяном турнире в немецком Гамбурге российскую спортсменку никто вообще не рассчитывал увидеть дальше второго круга, а она добралась до полуфинала.

Этот успех стал самым ярким, и хочется верить, что воспоминания о нем позволят Шнайдер сыграть в свой теннис и на турнире в Нингбо.

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В матче первого круга ей придется серьезно потрудиться, поскольку в соперницах у россиянки будет перспективная местная теннисистка Чжу Бай.

Чжу Бай

Бай в этом году уже заявляла о себе серьезно, играя в квалификации престижных соревнований и пробиваясь в основную сетку турниров, и это притом, что в прошлом году о ней вообще ничего не было слышно.

У китаянки отличная техника, с которой можно многого достичь, если продолжать совершенствоваться и дальше.

Удивительным был её проход аж во второй круг «Уимблдона», где китаянку смогла остановить только именитая Онс Жабер.

В предстоящей игре против Шнайдер у китаянки на родных кортах есть довольно приличные шансы, чтобы после удачно пройденной квалификации победить и в основной сетке не самого слабого соревнования.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Шнайдер — 1.69, победа Бай — 2.17.

Прогноз: Шнайдер по силам пройти по турниру дальше.

Ставка: П1 за 1.69.

Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.