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    Россиянка сможет одолеть непростую китаянку?

    Шнайдер — Бай. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч в Нингбо 26 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Бай
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер и Чжу Бай встретятся в первом круге турнира в Нингбо. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 11:30 мск. Шнайдер — Бай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Нинбо. Женщины 26 Сентября 2023 года
    Диана Шнайдер (Россия)
  • Нинбо. Женщины
    •  Диана Шнайдер (Россия) 11:30 Бай Чжосюань (Китай) Бай Чжосюань (Китай)
  • Нинбо. Женщины
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    Диана Шнайдер

    Шнайдер в этом году не совершала таких внушительных прорывов, как Мирра Андреева и другие российские теннисистки, но похвастаться ей тоже есть чем.

    На относительно недавнем престижном травяном турнире в немецком Гамбурге российскую спортсменку никто вообще не рассчитывал увидеть дальше второго круга, а она добралась до полуфинала.

    Этот успех стал самым ярким, и хочется верить, что воспоминания о нем позволят Шнайдер сыграть в свой теннис и на турнире в Нингбо.

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    В матче первого круга ей придется серьезно потрудиться, поскольку в соперницах у россиянки будет перспективная местная теннисистка Чжу Бай.

    Чжу Бай

    Бай в этом году уже заявляла о себе серьезно, играя в квалификации престижных соревнований и пробиваясь в основную сетку турниров, и это притом, что в прошлом году о ней вообще ничего не было слышно.

    У китаянки отличная техника, с которой можно многого достичь, если продолжать совершенствоваться и дальше.

    Удивительным был её проход аж во второй круг «Уимблдона», где китаянку смогла остановить только именитая Онс Жабер.

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    В предстоящей игре против Шнайдер у китаянки на родных кортах есть довольно приличные шансы, чтобы после удачно пройденной квалификации победить и в основной сетке не самого слабого соревнования.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Шнайдер — 1.69, победа Бай — 2.17.

    Прогноз: Шнайдер по силам пройти по турниру дальше.

    Ставка: П1 за 1.69.

    Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.

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    Шнайдер — Бай: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на теннис. Россиянка сможет одолеть непростую китаянку?
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