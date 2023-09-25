Россиянка Людмила Самсонова сыграет против немки Татьяны Марии в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск. Мария — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мария

На минувшей недели Татьяна дошла до четвертьфинала на турнире в китайском Гуанчжоу.

После уверенных побед над соперницами из второй сотни рейтинга немка проиграла Юлии Путинцевой.

В игре с теннисисткой из Казахстана ей явно не хватило сил на решающий сет — 4:6, 7:6, 0:6.

В принципе, ничего удивительного, все-таки Марии уже 36 лет. Но даже в этом возрасте она по-прежнему рядом с топ-50.

Стоит отметить, что в конце июля Мария дошла до полуфинала в Варшаве, а потом взяла титул в Барранкилье и добралась до 1/2 финала в Кливленде. Очевидно, что ее ни в коем случае нельзя недооценивать.

Самсонова

Людмила тем временем еще ни разу не играла после Открытого чемпионата США.

В Нью-Йорке россиянка дошла только для третьего круга. В ее случае это все-таки неудача.

Самсонова легко прошла первые два раунда, после чего проиграла американке Мэдисон Киз.

Все прогнозы на теннис

Все-таки после выхода в финал в Монреале и в полуфинал в Кливленде от нее ждали чего-то большего.

Как известно, в Монреале Самсонова обыграла Арину Соболенко, Белинду Бенчич и Елену Рыбакину.

Прогноз и ставка

На Марию в этом матче можно поставить за 3.46, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.31.

Людмила выиграет, но не факт, что разгромно. Немка, как правило, неплохо проводит первые матчи.

Ставка — победа Самсоновой + тотал геймов больше 17,5 за 1.87.