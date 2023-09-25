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    У Самсоновой будут проблемы в игре с Марией?

    Мария — Самсонова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Токио 25 сентября 2023 года

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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против немки Татьяны Марии в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск. Мария — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Токио. Мужчины 25 Сентября 2023 года

    Мария

    На минувшей недели Татьяна дошла до четвертьфинала на турнире в китайском Гуанчжоу.

    После уверенных побед над соперницами из второй сотни рейтинга немка проиграла Юлии Путинцевой.

    В игре с теннисисткой из Казахстана ей явно не хватило сил на решающий сет — 4:6, 7:6, 0:6.

    В принципе, ничего удивительного, все-таки Марии уже 36 лет. Но даже в этом возрасте она по-прежнему рядом с топ-50.

    Стоит отметить, что в конце июля Мария дошла до полуфинала в Варшаве, а потом взяла титул в Барранкилье и добралась до 1/2 финала в Кливленде. Очевидно, что ее ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Самсонова

    Людмила тем временем еще ни разу не играла после Открытого чемпионата США.

    В Нью-Йорке россиянка дошла только для третьего круга. В ее случае это все-таки неудача.

    Самсонова легко прошла первые два раунда, после чего проиграла американке Мэдисон Киз.

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    Все-таки после выхода в финал в Монреале и в полуфинал в Кливленде от нее ждали чего-то большего.

    Как известно, в Монреале Самсонова обыграла Арину Соболенко, Белинду Бенчич и Елену Рыбакину.

    Прогноз и ставка

    На Марию в этом матче можно поставить за 3.46, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.31.

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    Людмила выиграет, но не факт, что разгромно. Немка, как правило, неплохо проводит первые матчи.

    Ставка — победа Самсоновой + тотал геймов больше 17,5 за 1.87.

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    Мария — Самсонова: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на теннис. У Самсоновой будут проблемы в игре с Марией?
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