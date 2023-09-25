Россиянки Анна Калинская и Екатерина Александрова встретятся в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск. Калинская — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинская

Анна на минувшей неделе провалила турнир в Гуанчжоу, на котором наверняка рассчитывала выиграть как минимум несколько матчей.

В итоге уже в первом круге россиянка проиграла 128-й ракетке мира из Словакии Виктории Грунчаковой.

Зато перед этим Калинская дошла до четвертьфинала в Осаке. Здесь она обыграла немку Юле Нимайер и британку Хэрриет Дарт, после чего уступила талантливой американке Эшлин Крюгер.

В принципе, спады в игре Калинской не удивляют. Как известно, она пропустила из-за травмы все летние турниры, вернувшись в тур как раз перед Открытым чемпионатом США.

Александрова

Екатерина тем временем отправилась в Токио из Гвадалахары, где не лучшим образом провела турнир WTA 1000.

Россиянка с треском проиграла Кэролайн Доулхайд во втором круге — 1:6, 2:6. Как и для всех остальных, игра американки, которая в итоге добралась до финала, стала для Александровой откровением.

А перед этим Екатерина неудачно выступила в Сан-Диего. Здесь она не прошла даже первый круг, сразу же проиграв Алене Остапенко (6:7, 7:6, 5:7).

Все прогнозы на теннис

Правда, даже с учетом этих результатов можно сказать, что все не так уж и плохо. В конце августа Александрова дошла до финала в Кливленде, а потом выиграла два матча на US Open.

Прогноз и ставка

На Калинскую в этом матче можно поставить за 2.76, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.45.

Все четыре предыдущих матча между этими теннисистками завершились победами Александровой. Правда, последний раз они встречались два года назад.

Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.94.