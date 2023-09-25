ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманНагельсман — удачный ход для сборной Германии, но Клопп все еще маячит на горизонте «Тоттенхэм»Дерби с «Арсеналом» станет первым испытанием Постекоглу в «Тоттенхэме» Антуан ГризманнТретье колесо. Непрекращающаяся борьба «Атлетико» за возможность сравниться с «Реалом» и «Барсой»
  • 10:29
    • Ферстаппен выиграл Гран‑при Японии
    Все новости спорта

    Александрова продлит серию побед над Калинской?

    Калинская — Александрова. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Токио 25 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на Анна Калинская Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Калинская — Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянки Анна Калинская и Екатерина Александрова встретятся в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск. Калинская — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Токио. Мужчины 25 Сентября 2023 года

    Калинская

    Анна на минувшей неделе провалила турнир в Гуанчжоу, на котором наверняка рассчитывала выиграть как минимум несколько матчей.

    В итоге уже в первом круге россиянка проиграла 128-й ракетке мира из Словакии Виктории Грунчаковой.

    Зато перед этим Калинская дошла до четвертьфинала в Осаке. Здесь она обыграла немку Юле Нимайер и британку Хэрриет Дарт, после чего уступила талантливой американке Эшлин Крюгер.

    В принципе, спады в игре Калинской не удивляют. Как известно, она пропустила из-за травмы все летние турниры, вернувшись в тур как раз перед Открытым чемпионатом США.

    Александрова

    Екатерина тем временем отправилась в Токио из Гвадалахары, где не лучшим образом провела турнир WTA 1000.

    Россиянка с треском проиграла Кэролайн Доулхайд во втором круге — 1:6, 2:6. Как и для всех остальных, игра американки, которая в итоге добралась до финала, стала для Александровой откровением.

    А перед этим Екатерина неудачно выступила в Сан-Диего. Здесь она не прошла даже первый круг, сразу же проиграв Алене Остапенко (6:7, 7:6, 5:7).

    Все прогнозы на теннис

    Правда, даже с учетом этих результатов можно сказать, что все не так уж и плохо. В конце августа Александрова дошла до финала в Кливленде, а потом выиграла два матча на US Open.

    Прогноз и ставка

    На Калинскую в этом матче можно поставить за 2.76, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.45.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Все четыре предыдущих матча между этими теннисистками завершились победами Александровой. Правда, последний раз они встречались два года назад.

    Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.56
  • Прогноз на матч Карацев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Эмполи — Интер Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Гавр — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Байер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  1.85
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Калинская — Александрова: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на теннис. Александрова продлит серию побед над Калинской?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры