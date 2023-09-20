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    Сможет ли Кенин взять реванш у Остапенко?

    Кенин — Остапенко. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 20 сентября 2023 года

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    София Кенин
    Американка София Кенин сыграет против латвийской теннисистки Алены Остапенко в третьем круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 22:00 мск. Кенин — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гвадалахара. Женщины 20 Сентября 2023 года

    Кенин

    София здорово провела два предыдущих раунда, до сих пор не отдав ни сета.

    И это не может не удивлять с учетом того, что на прошлой неделе она отдала немало сил на турнире в Сан-Диего, где дошла до финала.

    Во втором круге Кенин одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой со счетом 6:2, 7:6.

    Во второй партии проигрывала 2:5, но в итоге совершила камбэк, сделав обратный брейк и отыграв в общей сложности четыре сетбола.

    Чемпионка Australian Open-2020 выиграла шесть из семи последних матчей.

    Остапенко

    Алена, как и ожидалось, начала турнир с уверенной победы над Мартой Костюк.

    Для украинки стал большой проблемой ее агрессивный стиль игры. Теннисистка из Латвии отдала сопернице лишь пять геймов — 6:2, 6:3.

    В отличие от Костюк, Остапенко здорово действовала на собственной подаче, исключением стал лишь один гейм в начале первой партии.

    Все прогнозы на теннис

    Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 второй год подряд дошла в Гвадалахаре до 1/8 финала. В прошлом сезоне она не смогла преодолеть эту стадию, уступив Веронике Кудерметовой.

    Прогноз и ставка

    На Кенин в этом матче можно поставить за 2.62, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.49.

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    В прошлом году Алена разгромила Софию на турнире в Дубае со счетом 6:1, 6:2. Это случилось незадолго до того, как американка выбыла из-за травмы на полгода.

    На этот раз у Остапенко, скорее всего, будут проблемы, учитывая недавние результаты Кенин.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.97.

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    Кенин — Остапенко: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кенин взять реванш у Остапенко?
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