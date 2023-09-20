Кенин
София здорово провела два предыдущих раунда, до сих пор не отдав ни сета.
И это не может не удивлять с учетом того, что на прошлой неделе она отдала немало сил на турнире в Сан-Диего, где дошла до финала.
Во втором круге Кенин одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой со счетом 6:2, 7:6.
Во второй партии проигрывала 2:5, но в итоге совершила камбэк, сделав обратный брейк и отыграв в общей сложности четыре сетбола.
Чемпионка Australian Open-2020 выиграла шесть из семи последних матчей.
Остапенко
Алена, как и ожидалось, начала турнир с уверенной победы над Мартой Костюк.
Для украинки стал большой проблемой ее агрессивный стиль игры. Теннисистка из Латвии отдала сопернице лишь пять геймов — 6:2, 6:3.
В отличие от Костюк, Остапенко здорово действовала на собственной подаче, исключением стал лишь один гейм в начале первой партии.
Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 второй год подряд дошла в Гвадалахаре до 1/8 финала. В прошлом сезоне она не смогла преодолеть эту стадию, уступив Веронике Кудерметовой.
Прогноз и ставка
На Кенин в этом матче можно поставить за 2.62, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.49.
В прошлом году Алена разгромила Софию на турнире в Дубае со счетом 6:1, 6:2. Это случилось незадолго до того, как американка выбыла из-за травмы на полгода.
На этот раз у Остапенко, скорее всего, будут проблемы, учитывая недавние результаты Кенин.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.97.