Американка София Кенин сыграет против латвийской теннисистки Алены Остапенко в третьем круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 22:00 мск. Кенин — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кенин

София здорово провела два предыдущих раунда, до сих пор не отдав ни сета.

И это не может не удивлять с учетом того, что на прошлой неделе она отдала немало сил на турнире в Сан-Диего, где дошла до финала.

Во втором круге Кенин одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой со счетом 6:2, 7:6.

Во второй партии проигрывала 2:5, но в итоге совершила камбэк, сделав обратный брейк и отыграв в общей сложности четыре сетбола.

Чемпионка Australian Open-2020 выиграла шесть из семи последних матчей.

Остапенко

Алена, как и ожидалось, начала турнир с уверенной победы над Мартой Костюк.

Для украинки стал большой проблемой ее агрессивный стиль игры. Теннисистка из Латвии отдала сопернице лишь пять геймов — 6:2, 6:3.

В отличие от Костюк, Остапенко здорово действовала на собственной подаче, исключением стал лишь один гейм в начале первой партии.

Все прогнозы на теннис

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 второй год подряд дошла в Гвадалахаре до 1/8 финала. В прошлом сезоне она не смогла преодолеть эту стадию, уступив Веронике Кудерметовой.

Прогноз и ставка

На Кенин в этом матче можно поставить за 2.62, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.49.

В прошлом году Алена разгромила Софию на турнире в Дубае со счетом 6:1, 6:2. Это случилось незадолго до того, как американка выбыла из-за травмы на полгода.

На этот раз у Остапенко, скорее всего, будут проблемы, учитывая недавние результаты Кенин.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.97.