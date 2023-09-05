Серб Новак Джокович сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 20:30 мск. Фриц — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Тейлор впервые в карьере дошел до четвертьфинала US Open. И случилось это через 45 лет после того, как то же самое сделала его мама.

Американец до сих пор не проиграл ни одного сета на текущем. Классное достижение, но при этом нельзя не отметить, что ни один из его предыдущих соперников не входит даже в топ-100, а двое находятся за пределами второй сотни рейтинга.

В четвертом круге Фриц выиграл у Доминика Штрикера (7:6, 6:4, 6:4). Швейцарец перед этим провел два матча, которые продолжались в общей сложности почти восемь часов.

В матчах против Стива Джонсона, Хуана-Пабло Варильяса и Якуба Меньшика девятая ракетка мира отдал лишь 13 геймов, то есть о каком-либо сопротивлении не может быть и речи.

Джокович

Новак — единственный, кому в этом сезоне удалось дойти до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема». Молодым это не под силу, а для 36-летнего серба — вообще не проблема.

После внезапной драмы в матче третьего круга против Ласло Дьере лучший теннисист в истории одержал уверенную победу над Борной Гойо — 6:2, 7:5, 6:4.

На этот раз Джокович сразу взялся за дело, не обращая внимание на то, что его соперник только на следующей неделе войдет в топ-100.

Все прогнозы на US Open

Матч с хорватом подтвердил, что проблемы в игре с Дьере (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3) были всего лишь недоразумением.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 5.50, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.15.

Тейлор вряд ли любит вспоминать предыдущие матчи против Новака. На данный момент счет в противостоянии 7-0 в пользу серба.

В прошлом месяце Джокович разбил американца в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати — 6:0, 6:4. И есть подозрение, что в предстоящем матче Фриц тоже не сможет удивить главного фаворита турнира.

Ставка — победа Джоковича в трех сетах за 2.09.

Ранее Новаку только в одном матче понадобились дополнительные сеты, чтобы дожать Фрица. Это было в сезоне-2021 на Australian Open, когда серб доигрывал встречу с травмой.