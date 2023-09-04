Россиянин Андрей Рублев сыграет против британца Джека Дрейпера в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:30 мск. Дрейпер — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дрейпер

Джек впервые в карьере добрался до четвертого круга на турнире «Большого шлема». И в его случае это почти подвига.

В середине августа британец вернулся в тур после очередной травмы, а уже незадолго до старта американского мэйджора выяснилось, что у него небольшой надрыв мышц плеча.

Правда, об этом Дрейпер рассказал уже после победы над Майклом Ммо в третьем круге — 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

Но главным достижением 21-летнего теннисиста пока что остается уверенная победа над Хубертом Хуркачем в матче второго раунда — 6:2, 6:4, 7:5. Поляк точно не ожидал от Дрейпера столь уверенной игры. Впрочем, этого вообще никто не ожидал, даже сам Джек.

Рублев

Андрей тем временем находится в шаге от повторения своего лучшего результата на мэйджоре в Нью-Йорке.

Сенсацией это не станет, но после недавних провалов россиянина, кажется, все были готовы к тому, что он может сойти с дистанции еще до 1/8 финала, однако этого не произошло.

В третьем раунде Рублев одержал волевую победу над французом Артуром Риндеркнешем — 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.

Все прогнозы на US Open

Но свой лучший теннис он показал в матче второго раунда против Гаэля Монфиса — 6:4, 6:3, 3:6, 6:1. Это действительно было немного неожиданно, учитывая то, как сильно играл атлетичный француз на турнирах перед US Open.

Прогноз и ставка

На Дрейпера в этом матче можно поставить за 3.14, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.36.

Андрей дважды выиграл у Джека в прошлом сезоне — сначала на грунте в Мадриде, а потом на харде в Вашингтоне.

И, скорее всего, россиянин продлит серию побед над британцем. Интенсивный теннис Рублева может очень быстро опустошить бак Дрейпера. Не факт, что Джеку хватит энергии на весь матч.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-5,0) за 1.99.