Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 23:00 мск. Медведев — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Даниил спокойно преодолел предыдущие раунды, отдав до сих пор лишь одну партию.

В третьем круге россиянин спокойно разобрался с Себастьяном Баэсом, который перед мэйджором в Нью-Йорке выиграл два турнира.

Медведев начал замечать аргентинца разве что в третьем сете — 6:2, 6:2, 7:6.

Главной проблемой было время проведения недавних матчей — встречи с Баэсом и австралийцем Кристофером О`Коннелом завершились после часа ночи.

Но в случае с Даниилом по этому поводу вряд ли стоит сильно переживать — он точно входит в пятерку самых выносливых игроков тура.

Де Минор

У Алекса тем временем тоже не было серьезных проблем в предыдущих матчах.

Более того, во втром и третьем раундах австралийский теннисист выиграл с разгромным счетом.

И больше всего удивила уверенная победа над Николасом Харри — 6:1, 6:3, 6:2. Чилиец все-таки не из тех латиноамериканцев, которые не понимают, как надо играть на харде.

Китаец Ибин Ву тоже почти не сопротивлялся — 6:1, 6:2, 6:1.

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С другой стороны, на «Мастерсе» в Торонто, на котором он дошел до финала, Де Минор показал, что может почти любого соперника.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.41, победу Де Минора букмекеры предлагают за 2.91.

И уже все знают, что Алекс может обыграть в том числе и Даниила.

Медведев ни разу не выиграл в двух предыдущих против австралийца. В прошлом месяце Де Минор обыграл бывшую первую ракетку мира на «Мастерсе» в Торонто — 7:6, 7:5.

Понятно, что будет нелегко, однако есть подозрение, что Медведев возьмет реванш, если не будет тратить слишком часто психовать и тратить эмоции в ситуациях, где это просто неуместно.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.92.