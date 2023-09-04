ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Зенит»Два привоза и потасовка. ЦСКА и «Зенит» выдали боевую ничью Илкай Гюндоган«Осасуна» — «Барселона» 1:2. Онлайн Букайо Сака«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 3:1. Онлайн
  • 23:58
    • «Барселона» дожала «Осасуну»
  • 23:50
    • «Ювентус» одержал гостевую победу над «Эмполи» в матче Серии А
  • 23:38
    • Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Лион»
  • 22:19
    • «Динамо» одержало гостевую победу над «Ростовом» в матче РПЛ
  • 21:36
    • «Интер» разгромил «Фиорентину», у Мартинеса — дубль
  • 20:40
    • Гол Райса принес победу «Арсеналу» в матче с «Ман Юнайтед»
  • 19:37
    • Стали известны четвертьфинальные пары ЧМ-2023
    Все новости спорта

    Медведев снова проиграет Де Минору?

    Медведев — Де Минор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Открытый чемпионат США 4 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Алекс де Минор Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Медведев — Де Минор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 23:00 мск. Медведев — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Мужчины 04 Сентября 2023 года

    Медведев

    Даниил спокойно преодолел предыдущие раунды, отдав до сих пор лишь одну партию.

    В третьем круге россиянин спокойно разобрался с Себастьяном Баэсом, который перед мэйджором в Нью-Йорке выиграл два турнира.

    Медведев начал замечать аргентинца разве что в третьем сете — 6:2, 6:2, 7:6.

    Главной проблемой было время проведения недавних матчей — встречи с Баэсом и австралийцем Кристофером О`Коннелом завершились после часа ночи.

    Но в случае с Даниилом по этому поводу вряд ли стоит сильно переживать — он точно входит в пятерку самых выносливых игроков тура.

    Де Минор

    У Алекса тем временем тоже не было серьезных проблем в предыдущих матчах.

    Более того, во втром и третьем раундах австралийский теннисист выиграл с разгромным счетом.

    И больше всего удивила уверенная победа над Николасом Харри — 6:1, 6:3, 6:2. Чилиец все-таки не из тех латиноамериканцев, которые не понимают, как надо играть на харде.

    Китаец Ибин Ву тоже почти не сопротивлялся — 6:1, 6:2, 6:1.

    Все прогнозы на US Open

    С другой стороны, на «Мастерсе» в Торонто, на котором он дошел до финала, Де Минор показал, что может почти любого соперника.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.41, победу Де Минора букмекеры предлагают за 2.91.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    И уже все знают, что Алекс может обыграть в том числе и Даниила.

    Медведев ни разу не выиграл в двух предыдущих против австралийца. В прошлом месяце Де Минор обыграл бывшую первую ракетку мира на «Мастерсе» в Торонто — 7:6, 7:5.

    Понятно, что будет нелегко, однако есть подозрение, что Медведев возьмет реванш, если не будет тратить слишком часто психовать и тратить эмоции в ситуациях, где это просто неуместно.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.48
  • Прогноз на матч Крузейро — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 00:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Байя — Васко да Гама
  • Футбол
  • Сегодня в 00:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Тигре
  • Футбол
  • Сегодня в 00:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Гойо — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Коритиба
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч 2DROTS — Динамо Киров
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Тюмень — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лада — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Дрейпер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Медведев — Де Минор: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Прогнозы на теннис. Медведев снова проиграет Де Минору?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры