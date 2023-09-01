ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Лиги ЧемпионовЖеребьевка Лиги Чемпионов 2023/2024. Онлайн Никита Нестеров с Кубком ГагаринаЧитаемый Запад против конкурентного Востока в измененном формате плей-офф. Каким будет новый сезон КХЛ? Чон Чхан Сон5 самых ярких побед «Корейского зомби»
  • 22:12
    • Самсонова и Соболенко пробились в третий круг US Open
    Все новости спорта

    Сможет ли Фриц обыграть 17-летнего Меньшика?

    Меньшик — Фриц. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Открытый чемпионат США 1 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Тейлор Фритц Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Меньшик — Фриц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против чеха Якуба Меньшика в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Меньшик — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Меньшик

    Якуба на данный момент можно назвать одним из главных открытий американского мэйджора.

    Для 17-летнего теннисиста огромным достижением стал уже сам факт попадания в основную сетку, но на этом он и не думал останавливаться.

    В отборе юный чех шокировал своей игрой Фабио Фоньини, Леандро Риди и Зденека Коларжа.

    В основной сетке Меньшик начал с победы над французом Грегуаром Баррером (6:4, 4:6, 7:6, 6:2), после чего обыграл еще одного представителя Франции — Титуана Дроге (3:6, 6:2, 7:6, 6:3).

    И напоследок очень интересный факт: Меньшик — самый молодой игрок в третьем круге US Open с 1990 года.

    Фриц

    Тейлор тем временем прошел два предыдущих раунда без малейших проблем.

    Американец до сих пор отдал соперникам в общей сложности лишь десять геймов.

    В первом матче Фриц разгромил своего соотечественника Стива Джонсона — 6:2, 6:1, 6:2.

    Дальше была победа над перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом — 6:1, 6:2, 6:2.

    Все прогнозы на US Open

    Эти матчи подтвердили, что хард самое удобное покрытие для Фрица, который, правда, в предыдущих сезонах ни разу не выигрывал на домашнем мэйджоре больше двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Фрица. На Меньшика в этом матче можно поставить за 7.70.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Меньшик по-прежнему остается для всех загадкой, однако на этот раз ему вряд ли удастся удивить соперника. Все-таки теперь ему будет противостоять представитель топ-10.

    Ставка — победа Фрица в трех сетах за 1.87.

    К слову, матч состоится в день рождения Якуба. Увы, праздник, скорее всего, будет испорчен.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Монфис — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брюгге — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Левски
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Лугано — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Абердин — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Хиберниан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Зриньски — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Легия — Митьюлланд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Партизан — Норшелланн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — О`Коннелл
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Сербия — Италия
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Германия — Грузия
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Черногория
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:40
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Меньшик — Фриц: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фриц обыграть 17-летнего Меньшика?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры