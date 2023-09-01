Американец Тейлор Фриц сыграет против чеха Якуба Меньшика в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Меньшик — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Меньшик

Якуба на данный момент можно назвать одним из главных открытий американского мэйджора.

Для 17-летнего теннисиста огромным достижением стал уже сам факт попадания в основную сетку, но на этом он и не думал останавливаться.

В отборе юный чех шокировал своей игрой Фабио Фоньини, Леандро Риди и Зденека Коларжа.

В основной сетке Меньшик начал с победы над французом Грегуаром Баррером (6:4, 4:6, 7:6, 6:2), после чего обыграл еще одного представителя Франции — Титуана Дроге (3:6, 6:2, 7:6, 6:3).

И напоследок очень интересный факт: Меньшик — самый молодой игрок в третьем круге US Open с 1990 года.

Фриц

Тейлор тем временем прошел два предыдущих раунда без малейших проблем.

Американец до сих пор отдал соперникам в общей сложности лишь десять геймов.

В первом матче Фриц разгромил своего соотечественника Стива Джонсона — 6:2, 6:1, 6:2.

Дальше была победа над перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом — 6:1, 6:2, 6:2.

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Эти матчи подтвердили, что хард самое удобное покрытие для Фрица, который, правда, в предыдущих сезонах ни разу не выигрывал на домашнем мэйджоре больше двух матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Фрица. На Меньшика в этом матче можно поставить за 7.70.

Меньшик по-прежнему остается для всех загадкой, однако на этот раз ему вряд ли удастся удивить соперника. Все-таки теперь ему будет противостоять представитель топ-10.

Ставка — победа Фрица в трех сетах за 1.87.

К слову, матч состоится в день рождения Якуба. Увы, праздник, скорее всего, будет испорчен.