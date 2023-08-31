Британец Энди Маррей сыграет против болгарина Григора Димитрова во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Маррей — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маррей

Энди все-таки уникальный игрок. После всех проблем он по-прежнему способен конкурировать с новым поколением.

В первом круге британец уверенно разобрался с Корентеном Мутэ — 6:2, 7:5, 6:3.

Правда, одна стрессовая ситуация здесь все же была. Во второй партии бывшая первая ракетка мира уступал с брейком, который отыграл при счете 4:5. Надо было видеть, как в этот момент психовал молодой француз.

Примечательно, что для Маррея это была 200-я победа на турнирах «Большого шлема». И он всего лишь девятый теннисист в истории, сумевший достичь этой отметки.

Димитров

У Григора тем временем была настоящая драма в первом раунде.

Болгарский теннисист одержал волевую победу над Алексом Молчаном — 6:7, 6:7, 6:1, 7:5, 7:6.

В решающем сете Димитров спас три матчбола — один при счете 4:5 и еще два на тай-брейке. Что ни говори, а начало турнира получилось очень бодрым.

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И как ни странно, это был первый случай в насыщенной карьере Димитрова, когда ему удалось отыграться с 0-2 по сетам.

Прогноз и ставка

На Маррея в этом матче можно поставить за 2.01, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.80.

Энди выиграл восемь из 11-ти матчей против Григора. Однако тут важно учитывать, что последний раз они встречались семь лет назад.

С тех пор, конечно, многое изменилось, и поэтому есть смысл обойтись без ставок на исход. В данном случае это совершенно неоправданный риск.

Ставка — тотал сетов больше 39,5 за 1.92. Скорее всего, два опытнейших игрока устроят марафон.