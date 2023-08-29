Россиянин Андрей Рублев сыграет против финна Эмил Руусувуори в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 21:30 мск. Руусувуори — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руусувуори

Эмиль в середине августа неплохо выступил на «Мастерсе» в Цинциннати, сумев дойти до третьего круга.

Хотя осадок все равно остался, поскольку в 1/8 финала финн проиграл австралийцу Алексею Попырину, а не представителю топ-10.

В Торонто Руусувуори не прошел первый раунд, проиграв американцу Маркосу Гирону на двух тай-брейках.

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Зато перед этим 56-я ракетка мира выиграл два матча на турнире в Вашингтоне. Кроме того, нельзя не вспомнить, что весной он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами.

Рублев

Андрей тем временем стал одним из главных неудачников недавних турниров в Северной Америке.

Россиянин не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати. Безусловно, в его случае это очень болезненный провал.

И теперь совсем нелогично рассуждать о его шансах наконец-то пройти на турнире «Большого шлема» дальше 1/4 финала.

Если Рублев пробьется в восьмерку лучших на американском мэйджоре, это станет очень серьезным успехом. Впрочем, верится в подобное с трудом.

Прогноз и ставка

На Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.45, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.31.

Андрей проиграл финну буквально две недели назад в Цинциннати — 6:7, 7:6, 6:7. А причиной поражения стали не только ошибки, но и совершенно неконтролируемые эмоции.

В этом плане россиянину надо срочно что-то менять, зачастую он направляет энергию совершенно не в то русло.

Ставка — тотал геймов больше 39,0 за 2.00. Рублева ждет еще один тяжелейший матч.