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    Рублев снова проиграет Руусувуори?

    Руусувуори — Рублев. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Открытый чемпионат США 29 августа 2023 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против финна Эмил Руусувуори в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 21:30 мск. Руусувуори — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2023 года

    Руусувуори

    Эмиль в середине августа неплохо выступил на «Мастерсе» в Цинциннати, сумев дойти до третьего круга.

    Хотя осадок все равно остался, поскольку в 1/8 финала финн проиграл австралийцу Алексею Попырину, а не представителю топ-10.

    В Торонто Руусувуори не прошел первый раунд, проиграв американцу Маркосу Гирону на двух тай-брейках.

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    Зато перед этим 56-я ракетка мира выиграл два матча на турнире в Вашингтоне. Кроме того, нельзя не вспомнить, что весной он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами.

    Рублев

    Андрей тем временем стал одним из главных неудачников недавних турниров в Северной Америке.

    Россиянин не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати. Безусловно, в его случае это очень болезненный провал.

    И теперь совсем нелогично рассуждать о его шансах наконец-то пройти на турнире «Большого шлема» дальше 1/4 финала.

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    • Если Рублев пробьется в восьмерку лучших на американском мэйджоре, это станет очень серьезным успехом. Впрочем, верится в подобное с трудом.

    Прогноз и ставка

    На Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.45, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.31.

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    Андрей проиграл финну буквально две недели назад в Цинциннати — 6:7, 7:6, 6:7. А причиной поражения стали не только ошибки, но и совершенно неконтролируемые эмоции.

    В этом плане россиянину надо срочно что-то менять, зачастую он направляет энергию совершенно не в то русло.

    Ставка — тотал геймов больше 39,0 за 2.00. Рублева ждет еще один тяжелейший матч.

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    Руусувуори — Рублев: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Рублев снова проиграет Руусувуори?
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