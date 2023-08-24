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    Сможет ли Корда остановить Гаске?

    Гаске — Корда. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 24 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гаске — Корда
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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против француза Ришара Гаске в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:00 мск. Гаске — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 24 Августа 2023 года

    Гаске

    Ришар третий год подряд дошел в Уинстон-Сейлеме до четвертьфинала. И теперь это не может не удивлять, учитывая его возраст.

    В предыдущем матче 37-летний теннисист одержал волевую победу над молодым американцем Брэндоном Накашимой — 2:6, 6:4, 6:4.

    Первый сет француз провалил, зато дальше он вообще перестал ошибаться. В решающей партии Гаске отдал 22-летнему сопернику на собственный подаче лишь три очка.

    Этот матч подтвердил, что Гаске по-прежнему ни в коем случае нельзя недооценивать. Накашима, по всей видимости, был уверен, что Ришару не хватит энергии на три партии.

    Корда

    Себастьян тем временем впервые за два месяца выиграл больше одного матча.

    На этой неделе американец пока что не отдал ни одного сета. В третьем раунде Корда одержал победу над Мартоном Фучовичем — 7:6, 6:3.

    Ключевые события случились в первом сете. Венгерский теннисист не смог подать на партию при счете 5:3, а после тай-брейка, похоже, просто перестал верить в собственный успех.

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    Во втором сете Корда тоже воспользовался неуверенными действиями Фучовича на подаче, реализовав два брейк-пойнта.

    Прогноз и ставка

    На Гаске в этом матче можно поставить за 3.32, победу Корды букмекеры предлагают за 1.33.

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    В прошлом году Себастьян спокойно обыграл Ришара на «Ролан Гаррос» — 7:6, 6:3, 6:3. И в данном случае тоже сложно говорить о какой-либо интриге, все зависит от американца.

    Ставка — победа Корды в двух сетах за 1.92.

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    Гаске — Корда: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Корда остановить Гаске?
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