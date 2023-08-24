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    Легечка дожмет Кепфера только в третьем сете?

    Легечка — Кепфер. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 24 августа 2023 года

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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против немца Доминика Кепфера в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 24 августа, начало — в 00:00 мск. Легечка — Кепфер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 24 Августа 2023 года

    Легечка

    Иржи в первом матче на этой неделе одержал волевую победу над Митчеллом Крюгером.

    Чех дожал американского теннисиста только в третьем сете — 2:6, 6:2, 6:3.

    Легечка, по всей видимости, решил, что ему не придется напрягаться в матче против 275-й ракетки мира, но в итоге где-то до середины второй партии ситуация вызывала серьезные опасения.

    После Уимблдона Иржи до сих пор выиграл лишь три матча. На прошлой неделе он не прошел ни одного раунда в Цинциннати, сразу же проиграв Тейлору Фрицу, а перед этим уступил Касперу Рууду во втором раунде «Мастерса» в Торонто.

    Но Легечка, конечно же, умеет играть на харде, достаточно вспомнить его результаты в начале года, в том числе выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Кепфер

    Доминик тем временем в предыдущем раунде спокойно обыграл 416-ю ракетку мира Стронга Кирххаймера — 6:3, 6:2.

    В первом круге немецкий теннисист с трудом выиграл у француза Констана Лестьенна — 6:4, 3:6, 7:6. На тай-брейке решающего сета соперник упустил два матчбола.

    Кепфер, как ни странно, успешно проводит североамериканскую серию. 78-я ракетка мра выиграл минимум два матча на тртетьем турнире подряд.

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    Перед этим он дошел до четвертьфинала в Атланте и до полуфинала в мексиканском Лос-Кабосе.

    Прогноз и ставка

    На Легечку в этом матче можно поставить за 1.41, победу Кепфера букмекеры предлагают за 2.91.

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    Иржи ждет непростой матч, в котором его сложно назвать таким уж явным фаворитом. Скорее всего, теннисистам не хватит двух сетов — все решится в третьей партии.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

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    Легечка — Кепфер: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на теннис. Легечка дожмет Кепфера только в третьем сете?
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