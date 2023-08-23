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    Фучович воспользуется проблемами Корды?

    Фучович — Корда. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 23 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Корда
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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против венгра Мартона Фучовича в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 21:00 мск. Фучович — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 23 Августа 2023 года

    Фучович

    Мартон начал турнир с классной победы над Чжичжэнем Чжаном — 6:4, 6:2.

    В отличие от китайского теннисиста, венгр отлично провел геймы на собственной подаче, так ничего и не отдав сопернику.

    На этот раз Фучович сыграл значительно лучше, чем в мате против россиянина Александра Шевченко (5:7, 4:6) в квалификации «Мастерса» в Цинциннати.

    Но также стоит учитывать, что в конце июля Мартон проиграл 218-й ракетке мира французу Теренсу Атману на «челленджере» в испанской Сеговии.

    В текущем сезоне лучшим результатом Фучовича на харде пока что остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

    Корда

    Себастьян тоже спокойно выиграл первый матч на этой неделе, остановив Бенжамена Бонзи.

    Американец отдал французскому теннисисту лишь пять геймов — 6:2, 6:3.

    Корда не отдал ни одного гейма на собственной подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. В общем, без шансов для соперника.

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    Но пока все равно сложно рассуждать о перспективах 33-й ракетки мира. На «Мастерсе» в Торонто он тоже начал с классной победы, после чего проиграл представителю Австралии Александру Вукичу. После очередной травмы Корда не очень часто показывает свой лучший теннис.

    Прогноз и ставка

    На Фучовича в этом матче можно поставить за 2.38, победу Корды букмекеры предлагают за 1.58.

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    Конечно, когда американец стабильно подает первым мячом, его не всегда могут остановить даже представители первой десятки. Однако сейчас Себастьян не так эффективен, как раньше. Скорее всего, у Фучовича будут шансы обыграть непростого соперника.

    Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.96.

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    Фучович — Корда: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на теннис. Фучович воспользуется проблемами Корды?
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