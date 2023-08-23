Американец Себастьян Корда сыграет против венгра Мартона Фучовича в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 21:00 мск. Фучович — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фучович

Мартон начал турнир с классной победы над Чжичжэнем Чжаном — 6:4, 6:2.

В отличие от китайского теннисиста, венгр отлично провел геймы на собственной подаче, так ничего и не отдав сопернику.

На этот раз Фучович сыграл значительно лучше, чем в мате против россиянина Александра Шевченко (5:7, 4:6) в квалификации «Мастерса» в Цинциннати.

Но также стоит учитывать, что в конце июля Мартон проиграл 218-й ракетке мира французу Теренсу Атману на «челленджере» в испанской Сеговии.

В текущем сезоне лучшим результатом Фучовича на харде пока что остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Корда

Себастьян тоже спокойно выиграл первый матч на этой неделе, остановив Бенжамена Бонзи.

Американец отдал французскому теннисисту лишь пять геймов — 6:2, 6:3.

Корда не отдал ни одного гейма на собственной подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. В общем, без шансов для соперника.

Все прогнозы на теннис

Но пока все равно сложно рассуждать о перспективах 33-й ракетки мира. На «Мастерсе» в Торонто он тоже начал с классной победы, после чего проиграл представителю Австралии Александру Вукичу. После очередной травмы Корда не очень часто показывает свой лучший теннис.

Прогноз и ставка

На Фучовича в этом матче можно поставить за 2.38, победу Корды букмекеры предлагают за 1.58.

Конечно, когда американец стабильно подает первым мячом, его не всегда могут остановить даже представители первой десятки. Однако сейчас Себастьян не так эффективен, как раньше. Скорее всего, у Фучовича будут шансы обыграть непростого соперника.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.96.