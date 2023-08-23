Украинка Ангелина Калинина и немка Татьяна Мария встретятся во втором круге турнира в Кливленде. Матч пройдет 23 августа, начало — в 19:30 мск. Калинина — Мария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ангелина Калинина

Калинина является теннисисткой высокого класса, но в этот сезон у неё получается максимально сбивчивым.

Все это из-за мелких повреждений, которые так и не дали Ангелине выйти на проектные мощности.

Последние поединки она хоть и выигрывает, но не чувствуется запаса прочности. Поэтому хоть первый матч на турнире против румынки Богдан и был выигран, но в некоторых геймах украинке откровенно везло.

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Если она будет так же играть в предстоящем поединке против Марии, то с большой долей вероятности проиграет.

Татьяна Мария

Татьяна Мария провела максимально нужный для себя турнир в колумбийской Барранкилье на прошлой неделе и не просто приняла в нем участие, но и взяла титул.

Стоит сказать, что её соперницы по тому соревнованию были не из самой высокой категории, но провести пять поединков без проколов тоже дорого стоит.

Та победа значительно придала ей сил в собственной уверенности, поэтому и в матче первого круга в рамках соревнования в Кливленде немка смогла разобраться с непросто Грачевой.

В матче против Калининой у Татьяны есть неплохие шансы одолеть ещё одну сильную соперницу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Калининой — 1.75, победа Марии — 2.08.

Прогноз: Немка продолжит побеждать.

Ставка: П2 за 2.08.

Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.