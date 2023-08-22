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    Сможет ли Руусувуори остановить Перселла?

    Руусувуори — Перселл. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 22 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Руусувуори — Перселл
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    Эмиль Руусувуори
    Финн Эмиль Руусувуори сыграет против австралийца Макса Перселла во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 22 августа, начало — в 21:00 мск. Руусувуори — Перселл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 22 Августа 2023 года
    Эмиль Руусувуори
  • Финляндия
    •  Эмиль Руусувуори 21:00 Макс Перселл (Австралия) Макс Перселл (Австралия)
  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
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    Руусувуори

    Эмиль попал в посев, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго раунда.

    На прошлой неделе финский теннисист выиграл два матча на «Мастерсе» в Цинциннати.

    И, безусловно, главным событием для него стала победа над Андреем Рублевым. Руусувуори дожал неспокойного россиянина на тай-брейке решающего сета.

    Правда, сразу после этого Эмиль проиграл Алексею Попырину, хотя здесь его называли фаворитом.

    Также стоит отметить, что Руусувуори прошел два раунда в Вашингтоне, а на «Мастерсе» в Торонто проиграл в первом круге Маркосу Гирону (6:7, 6:7).

    Перселл

    Макс, как и ожидалось, начал турнир с уверенной победы над Марко Чеккинато — 6:4, 6:1.

    Итальянец в очередной раз подтвердил, что если у него что-то и получается, то только на грунте, а на остальных покрытиях он больше напоминает спарринг-партнера.

    Перселл классно провел геймы на собственной подаче. На первом мяче он отдал сопернику лишь три очка.

    Все прогнозы на теннис

    Недавно дебютировавший в топ-50 Перселл выиграл девять из 11-ти последних матчей. Неделей ранее он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати, выиграв у Ллойда Харриса, Каспера Рууда и Стэна Вавринки.

    Прогноз и ставка

    На Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.60, победу Перселла букмекеры предлагают за 2.34.

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    Шансы здесь 50 на 50, финна в данном случае сложно назвать фаворитом, даже с натяжкой.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,0 за 1.99.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.16.

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    Руусувуори — Перселл: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руусувуори остановить Перселла?
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