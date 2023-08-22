Руусувуори
Эмиль попал в посев, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго раунда.
На прошлой неделе финский теннисист выиграл два матча на «Мастерсе» в Цинциннати.
И, безусловно, главным событием для него стала победа над Андреем Рублевым. Руусувуори дожал неспокойного россиянина на тай-брейке решающего сета.
Правда, сразу после этого Эмиль проиграл Алексею Попырину, хотя здесь его называли фаворитом.
Также стоит отметить, что Руусувуори прошел два раунда в Вашингтоне, а на «Мастерсе» в Торонто проиграл в первом круге Маркосу Гирону (6:7, 6:7).
Перселл
Макс, как и ожидалось, начал турнир с уверенной победы над Марко Чеккинато — 6:4, 6:1.
Итальянец в очередной раз подтвердил, что если у него что-то и получается, то только на грунте, а на остальных покрытиях он больше напоминает спарринг-партнера.
Перселл классно провел геймы на собственной подаче. На первом мяче он отдал сопернику лишь три очка.
Недавно дебютировавший в топ-50 Перселл выиграл девять из 11-ти последних матчей. Неделей ранее он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати, выиграв у Ллойда Харриса, Каспера Рууда и Стэна Вавринки.
Прогноз и ставка
На Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.60, победу Перселла букмекеры предлагают за 2.34.
Шансы здесь 50 на 50, финна в данном случае сложно назвать фаворитом, даже с натяжкой.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,0 за 1.99.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.16.