Финн Эмиль Руусувуори сыграет против австралийца Макса Перселла во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 22 августа, начало — в 21:00 мск. Руусувуори — Перселл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руусувуори

Эмиль попал в посев, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго раунда.

На прошлой неделе финский теннисист выиграл два матча на «Мастерсе» в Цинциннати.

И, безусловно, главным событием для него стала победа над Андреем Рублевым. Руусувуори дожал неспокойного россиянина на тай-брейке решающего сета.

Правда, сразу после этого Эмиль проиграл Алексею Попырину, хотя здесь его называли фаворитом.

Также стоит отметить, что Руусувуори прошел два раунда в Вашингтоне, а на «Мастерсе» в Торонто проиграл в первом круге Маркосу Гирону (6:7, 6:7).

Перселл

Макс, как и ожидалось, начал турнир с уверенной победы над Марко Чеккинато — 6:4, 6:1.

Итальянец в очередной раз подтвердил, что если у него что-то и получается, то только на грунте, а на остальных покрытиях он больше напоминает спарринг-партнера.

Перселл классно провел геймы на собственной подаче. На первом мяче он отдал сопернику лишь три очка.

Все прогнозы на теннис

Недавно дебютировавший в топ-50 Перселл выиграл девять из 11-ти последних матчей. Неделей ранее он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати, выиграв у Ллойда Харриса, Каспера Рууда и Стэна Вавринки.

Прогноз и ставка

На Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.60, победу Перселла букмекеры предлагают за 2.34.

Шансы здесь 50 на 50, финна в данном случае сложно назвать фаворитом, даже с натяжкой.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,0 за 1.99.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.16.