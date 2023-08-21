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    Сможет ли Котов пройти первый круг в Уинстон-Сейлеме?

    Котов — Крюгер. Ставка (к. 2.31) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2023 года

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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против американца Митчелла Крюгера в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 22:30 мск. Котов — Крюгер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 21 Августа 2023 года

    Котов

    Павел проведет первый за последние пять месяцев матч на харде, и этот момент обязательно надо учитывать.

    Россиянин не играл с 22 июля, когда уступил словаку Йозефу Ковалику в квалификации турнира в Гамбурге.

    В середине июля Котов дошел до финала на «челленджере» в немецком Брауншвейге, после чего выиграл один матч в основной сетке турнира в шведском Бостаде. Во втором раунде его не без труда остановил Андрей Рублев.

    В этом году Котов выиграл лишь один матч на твердом покрытии на уровне основной сетки ATP.

    Крюгер

    Митчелл тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе американец уверенно выиграл у россиянина Алексея Захарова и испанца Иньяки Монтеса Де Ла Торре.

    Крюгер впервые в сезоне сыграет в основной сетки на турнире ATP. В текущем рейтинге он занимает 275-е место.

    Все прогнозы на теннис

    В этом году лучшими результатами 29-летнего теннисиста пока что остаются выход в полуфинал «челленджера» в Монтеррее и в четвертьфинал в Саванне.

    Прогноз и ставка

    На Котова в этом матче можно поставить за 1.65, победу Крюгера букмекеры предлагают за 2.24.

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    Сложно сказать, чего ожидать от Павла после перерыва. Лучше все-таки обойтись без ставок на исход. Нет никаких оснований утверждать, что россиянин спокойно обыграет соперника из третьей сотни рейтинга.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Котов — Крюгер: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов пройти первый круг в Уинстон-Сейлеме?
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