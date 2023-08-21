Котов
Павел проведет первый за последние пять месяцев матч на харде, и этот момент обязательно надо учитывать.
Россиянин не играл с 22 июля, когда уступил словаку Йозефу Ковалику в квалификации турнира в Гамбурге.
В середине июля Котов дошел до финала на «челленджере» в немецком Брауншвейге, после чего выиграл один матч в основной сетке турнира в шведском Бостаде. Во втором раунде его не без труда остановил Андрей Рублев.
В этом году Котов выиграл лишь один матч на твердом покрытии на уровне основной сетки ATP.
Крюгер
Митчелл тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
В отборе американец уверенно выиграл у россиянина Алексея Захарова и испанца Иньяки Монтеса Де Ла Торре.
Крюгер впервые в сезоне сыграет в основной сетки на турнире ATP. В текущем рейтинге он занимает 275-е место.
В этом году лучшими результатами 29-летнего теннисиста пока что остаются выход в полуфинал «челленджера» в Монтеррее и в четвертьфинал в Саванне.
Прогноз и ставка
На Котова в этом матче можно поставить за 1.65, победу Крюгера букмекеры предлагают за 2.24.
Сложно сказать, чего ожидать от Павла после перерыва. Лучше все-таки обойтись без ставок на исход. Нет никаких оснований утверждать, что россиянин спокойно обыграет соперника из третьей сотни рейтинга.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.