Серб Новак Джокович сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 19 августа, начало — в 03:30 мск. Фриц — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Тейлору почти не пришлось напрягаться в предыдущем раунде. Американец встречался с Душаном Лайовичем, который не смог завершить матч из-за травмы.

Серб снялся при счете 0:5 в первом сете. Проиграв 20 очков подряд (и не взяв ни одного), Лайович, который во втором круге сенсационно проиграл Яннику Синнеру, понял, что не в состоянии продолжать встречу.

В общем, Фриц слегка размялся перед настоящей проверкой на прочность.

В первых матчах девятая ракетка мира выиграл у Иржи Легечки и Лоренцо Сонего.

Также стоит обратить внимание на то, что Фриц выиграл 11 из 13-ти последних матчей.

Джокович

Новак тем временем ворвался в четвертьфинал после классной победы над Гаэлем Монфисом.

Увы, зрители так и не дождались интриги, серб забрал матч со счетом 6:3, 6:2. И повел в противостоянии с французом 19-0. Тотальное доминирование.

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После матча Монфис даже взял у Ноле автограф на футболке. «Извини, но не извиняюсь», — написал Джокович.

Для зрителей игра, конечно же, стала настоящим разочарованием, но Джокович точно остался доволен — теперь он окончательно убедился, что снова находится в отличной форме.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 4.30, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.22.

Как и Монфис, Фриц ранее ни разу не обыгрывал сербскую легенду. Все шесть предыдущих матчей завершились победами Джоковича, в том числе и прошлогодняя встреча на Итоговом турнире. Правда, тут надо также отметить, что в том матче Новак обыграл Тейлора на двух тай-брейках.

Скорее всего, в предстоящем матче снова будет как минимум два затяжных сета, но в плане исхода ничего не поменяется.

Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.16.