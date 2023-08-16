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    Медведев на этот проиграет Музетти?

    Музетти — Медведев. Ставка (к. 1.82) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 18:00 мск. Музетти — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 16 Августа 2023 года

    Музетти

    Лоренцо в первом раунде одержал классную победу над Дэном Эвансом — 6:4, 6:3.

    Британец в начале августа выиграл турнир в Вашингтоне, после чего, похоже, решил немного расслабиться.

    Музетти неплохо играл на приеме, реализовав четыре брейк-пойнта. Соперник сделал достаточно для того, чтобы у него не было серьезных проблем.

    На «Мастерсе» в Торонто 21-летний теннисист дошел до третьего круга, выиграв у Есихито Нисиоки Танаси Коккинакиса.

    Медведев

    Даниил на прошлой неделе стал одним из неудачников престижного турнира Торонто.

    Россиянин дошел до четвертьфинала, и это не самый плохой результат, но от него ждали гораздо большего. Все-таки это его любимый хард.

    Медведев спокойно прошел два раунда, после чего не справился с Алексом Де Минором — 6:7, 5:7.

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    Интересно, что Даниил проиграл австралийцу во втором матче подряд. В конце прошлого года Де Минор остановил бывшую первую ракетку мира на «Мастерсе» в Париже.

    Прогноз и ставка

    На Музетти в этом матче можно поставить за 4.60, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.19.

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    На прошлой неделе пути Даниила и Лоренцо тоже пересеклись во втором раунде. Россиянин выиграл со счетом 6:4, 6:4.

    Не сказать, что у Медведева было колоссальное превосходство, но все-таки чувствовалось, что он контролирует ситуацию на корте.

    Скорее всего, то же самое будет и в предстоящей игре. Музетти пока сложно на твердом покрытии против представителей топ-10.

    Ставка — победа Медведева + тотал больше 18,5 за 1.82.

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    Музетти — Медведев: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на теннис. Медведев на этот проиграет Музетти?
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