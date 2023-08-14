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    Лью пройдет во второй круг с запасом?

    Бай — Лью. Ставка (к. 1.77) и прогноз на матч турнира в Стэнфорде 14 августа 2023 года

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    Клэр Лью
    Китаянка Чжу Бай и американка Клэр Лью встретятся в первом круге турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:00 мск. Бай — Лью: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжу Бай

    Бай на соревнованиях такой категории играет крайне редко и не очень уверенно, если ей доводится попасть в основную сетку.

    Азиатке всего лишь 21 год, поэтому её неуверенность вполне может отвалиться, как шелуха, но пока что предпосылок к этом не видно.

    Наибольших достижений по сезону китаянка достигла на всевозможных европейских «фьючерсах». На одном из таких в Испании совсем недавно она проиграла украинке Снигур в матче за титул.

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    В поединке против Лью нужно постараться расшатать соперницу и заставить её нервничать. Сделать это убудет тяжело, поскольку у Лью класса намного выше, чем у Бай.

    Клэр Лью

    Лью выдала несколько запоминающихся турниров в этом году, которые нельзя отнести к самым топовым, но это нисколько не принижает заслуг Клэр.

    Когда на американку снисходит вдохновение, то её остановить максимально тяжело. Для спортсменок ниже классом это вообще представляется мало возможным.

    На недавнем грунтовом турнире в Будапеште Лью сделала все возможное, чтобы добраться до решающего поединка за титул, но в полуфинале напоролась на украинку Байндл (Козлову).

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    В любом случае на домашнем турнире Клэр будет стараться показать максимум и китаянке в предстоящем поединке явно не позавидуешь.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Бай — 2.55, победа Лью — 1.51.

    Прогноз: Американка не оставит китаянке никаких шансов.

    Ставка: Ф2 (-1) за 1.77.

    Альтернативный прогноз: Лью выиграет без особых шансов для соперницы.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.98.

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    Бай — Лью: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на теннис. Лью пройдет во второй круг с запасом?
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