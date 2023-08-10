Француз Гаэль Монфис сыграет против представителя Австралии Александра Вукича в третьем круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 10 августа, начало — в 23:30 мск. Монфис — Вукич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Гаэля пока что можно назвать главным героем недели. Француз в очередной раз демонстрирует невероятный уровень игры после бесконечных травм.

Во втором круге Монфис выиграл у Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:3.

Грек, похоже, совсем не ожидал столь мощного тенниса от 36-летнего соперника. В принципе, никто не ожидал.

К тому же, перед этим у бывшей седьмой ракетки мира был изнурительный матч против Кристофера Юбэнкса. Но Гаэль снова творил чудеса на корте, радуя зрителей яркой игрой.

То, как он иногда тащит мячи на задней линии, растягиваясь в шпагате, безусловно, не может не впечатлять.

Вукич

Александр попал в основную сетку как лаки-лузер после того, как стало известно, что на турнире не выступит Григор Димитров.

В решающем раунде квалификации австралиец проиграл аргентинцу Диего Шварцману (4:6, 4:6).

И дальнейшие события только подтверждают, насколько порой нелогичными бывают результаты даже в мужском туре.

Все прогнозы на теннис

В первом раунде Вукич одержал, в общем-то, разгромную победу над хорватом Борной Чоричем — 6:2, 6:3.

А в следующем матче 62-я ракетка мира организовал еще одну сенсацию, победив Себастьяна Корду (6:3, 4:6, 7:6).

Также стоит отметить, что на прошлой неделе Вукич не выиграл ни одного матча в Вашингтоне, но перед этим дошел до финала в Атланте.

Прогноз и ставка

На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.59, победу Вукича букмекеры предлагают за 2.36.

Конечно, после двух невероятно ярких матчей логично предположить, что Гаэль обыграет и представителя Австралии.

Вукич, как оказалось, тоже опасен, но вряд ли он удивит атлетичного француза. Правда, при условии, если Монфиса не накрыла усталость.

Но мы все-таки рискнем. Ставка — победа Монфиса в двух сетах за 2.43.