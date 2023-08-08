Россиянка Людмила Самсонова и чешка Катерина Синякова встретятся в первом круге турнира в Монреале. Матч пройдет 08 августа, начало — в 17:00 мск. Самсонова — Синякова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Людмила Самсонова

Самсонова серди всей плеяды перспективных и сильных российских спортсменок на данный момент времени находится в относительном затишье, но для отдельных соперниц россиянки оно может быть обманчивым.

Людмила значительно прибавила в мощи ударов на вылет. а с точностью у нее и так был полный порядок.

На прошлой неделе в столице США россиянка добралась до полуфинала, где проиграла всего лишь Коко Гауфф, которая была лучше по многим компонентам, несмотря на всю свою миниатюрность.

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В предстоящем матче против чешки Синяковой расклад сил полностью в пользу россиянка, поскольку Катерина на харде совсем туго играет.

Катерина Синякова

Синякова хорошо провела середину сезона, и свое выступление на траве однозначно может занести себе в актив.

У Катерины проходили отличные темповые комбинации, и это притом, что она отнюдь не скоростной игрок в теннис.

После игры на кортах Лондона она провела всего лишь один матч, который и тот проиграла, поэтому говорить о каких-то перспективах чешки на канадской синтетике крайне сложно.

Пока что не видно, за счет она сможет оказать сопротивление россиянке, но победить в предстоящей игре первого круга она явно хочет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в российскую спортсменку в этом поединке: победа Самсоновой — 1.50, победа Синяковой — 2.63.

Прогноз: Самсонова довольно легко победит.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.80.

Альтернативный прогноз: Матч не затянется на длительное количество времени.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.25.