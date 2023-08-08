ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 1 — 7 августа Людмила СамсоноваСамсонова провалила защиту титула, Циципас выиграл первый турнир в сезоне, а Тим впервые за три года дошел до финала Татьяна СуаресПрагматичная победа Сэндхагена, очередной провал Андраде. Обзор карда UFC Nashville
  • 21:59
    • «ПСЖ» объявил о трансфере Рамуша
  • 21:48
    • Зоммер стал игроком «Интера»
  • 20:17
    • ПАОК объявил о переходе Оздоева
    Все новости спорта

    Россиянка играючи разберется с чешкой?

    Самсонова — Синякова. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч турнира в Монреале 08 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Людмила Самсонова Прогнозы на Катерина Синякова
    Прогноз и ставки на Самсонова — Синякова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова и чешка Катерина Синякова встретятся в первом круге турнира в Монреале. Матч пройдет 08 августа, начало — в 17:00 мск. Самсонова — Синякова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Людмила Самсонова

    Самсонова серди всей плеяды перспективных и сильных российских спортсменок на данный момент времени находится в относительном затишье, но для отдельных соперниц россиянки оно может быть обманчивым.

    Людмила значительно прибавила в мощи ударов на вылет. а с точностью у нее и так был полный порядок.

    На прошлой неделе в столице США россиянка добралась до полуфинала, где проиграла всего лишь Коко Гауфф, которая была лучше по многим компонентам, несмотря на всю свою миниатюрность.

    Все прогнозы на теннис

    В предстоящем матче против чешки Синяковой расклад сил полностью в пользу россиянка, поскольку Катерина на харде совсем туго играет.

    Катерина Синякова

    Синякова хорошо провела середину сезона, и свое выступление на траве однозначно может занести себе в актив.

    У Катерины проходили отличные темповые комбинации, и это притом, что она отнюдь не скоростной игрок в теннис.

    После игры на кортах Лондона она провела всего лишь один матч, который и тот проиграла, поэтому говорить о каких-то перспективах чешки на канадской синтетике крайне сложно.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Пока что не видно, за счет она сможет оказать сопротивление россиянке, но победить в предстоящей игре первого круга она явно хочет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в российскую спортсменку в этом поединке: победа Самсоновой — 1.50, победа Синяковой — 2.63.

    Прогноз: Самсонова довольно легко победит.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.80.

    Альтернативный прогноз: Матч не затянется на длительное количество времени.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Стивенс — Калинина
  • Теннис
  • 07/08/2023 в 23:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мертенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Колумбия (жен) — Ямайка (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Франция (жен) — Марокко (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Астана — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Даугавпилс — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ракув — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Копенгаген — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСВ — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Клаксвик — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самсонова — Синякова: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на теннис. Россиянка играючи разберется с чешкой?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры