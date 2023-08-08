Людмила Самсонова
Самсонова серди всей плеяды перспективных и сильных российских спортсменок на данный момент времени находится в относительном затишье, но для отдельных соперниц россиянки оно может быть обманчивым.
Людмила значительно прибавила в мощи ударов на вылет. а с точностью у нее и так был полный порядок.
На прошлой неделе в столице США россиянка добралась до полуфинала, где проиграла всего лишь Коко Гауфф, которая была лучше по многим компонентам, несмотря на всю свою миниатюрность.
В предстоящем матче против чешки Синяковой расклад сил полностью в пользу россиянка, поскольку Катерина на харде совсем туго играет.
Катерина Синякова
Синякова хорошо провела середину сезона, и свое выступление на траве однозначно может занести себе в актив.
У Катерины проходили отличные темповые комбинации, и это притом, что она отнюдь не скоростной игрок в теннис.
После игры на кортах Лондона она провела всего лишь один матч, который и тот проиграла, поэтому говорить о каких-то перспективах чешки на канадской синтетике крайне сложно.
Пока что не видно, за счет она сможет оказать сопротивление россиянке, но победить в предстоящей игре первого круга она явно хочет.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в российскую спортсменку в этом поединке: победа Самсоновой — 1.50, победа Синяковой — 2.63.
Прогноз: Самсонова довольно легко победит.
Ставка: Ф1 (-3) за 1.80.
Альтернативный прогноз: Матч не затянется на длительное количество времени.
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.25.