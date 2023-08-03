Француз Гаэль Монфис сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 3 августа, начало — в 00:30 мск. Монфис — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Гаэль в первом круге выиграл у американца Бьорна Фратанджело — 6:3, 6:4.

Это была его первая победа после очередной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить около двух месяцев.

На прошлой неделе Монфис не прошел ни одного раунда в Атланте, сразу же уступив Танаси Коккинакису. Австралиец вырвал победу на тай-брейке решающего сета.

В этом году Монфис еще ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.

Бублик

Бублик тем временем приехал в столицу США после двух очень успешных турниров, по итогам которых он взлетел в рейтинге на 25-е место.

В конце июня представитель Казахстана стал чемпионом турнира в Галле.

Бублик выдал невероятную серию побед, выиграв у Борны Чорича, Яна-Леннарда Штруффа, Янника Синнера, Александра Зверева и Андрея Рублева.

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На Уимблдоне один из самых эмоциональных игроков тура дошел до четвертого раунда. В 1/8 финала его остановил Рублев.

На харде лучшим результатом Бублика в этом году пока что остается выход в полуфинал турнира в Марселе.

Прогноз и ставка

На Монфиса в этом матче можно поставить за 2.19, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.68.

Александру будет достаточно держать свою подачу, чтобы добиться желаемого результата. Монфис сейчас очень далек от своей лучшей формы, которую ему уже вряд ли удастся вернуть.

Ставка — победа Бублика с форой (-1,5) за 1.92.