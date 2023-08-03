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    Бублик обыграет Монфиса с разгромным счетом?

    Монфис — Бублик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Вашингтоне 3 августа 2023 года

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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 3 августа, начало — в 00:30 мск. Монфис — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Вашингтон. Мужчины 03 Августа 2023 года

    Монфис

    Гаэль в первом круге выиграл у американца Бьорна Фратанджело — 6:3, 6:4.

    Это была его первая победа после очередной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить около двух месяцев.

    На прошлой неделе Монфис не прошел ни одного раунда в Атланте, сразу же уступив Танаси Коккинакису. Австралиец вырвал победу на тай-брейке решающего сета.

    В этом году Монфис еще ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.

    Бублик

    Бублик тем временем приехал в столицу США после двух очень успешных турниров, по итогам которых он взлетел в рейтинге на 25-е место.

    В конце июня представитель Казахстана стал чемпионом турнира в Галле.

    Бублик выдал невероятную серию побед, выиграв у Борны Чорича, Яна-Леннарда Штруффа, Янника Синнера, Александра Зверева и Андрея Рублева.

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    На Уимблдоне один из самых эмоциональных игроков тура дошел до четвертого раунда. В 1/8 финала его остановил Рублев.

    На харде лучшим результатом Бублика в этом году пока что остается выход в полуфинал турнира в Марселе.

    Прогноз и ставка

    На Монфиса в этом матче можно поставить за 2.19, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.68.

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    Александру будет достаточно держать свою подачу, чтобы добиться желаемого результата. Монфис сейчас очень далек от своей лучшей формы, которую ему уже вряд ли удастся вернуть.

    Ставка — победа Бублика с форой (-1,5) за 1.92.

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    Монфис — Бублик: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на теннис. Бублик обыграет Монфиса с разгромным счетом?
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