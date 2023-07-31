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    Справится ли Шевченко с подачей Кресси?

    Кресси — Шевченко. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Вашингтоне 31 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кресси — Шевченко
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против американца Максима Кресси в первом круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 31 июля, начало — в 20:30 мск. Кресси — Шевченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Вашингтон. Мужчины 31 Июля 2023 года

    Кресси

    Максим на прошлой неделе прошел один раунд на турнире в Атланте. В принципе, не так уж и плохо, учитывая то, как он проводит сезон.

    Кресси начал с победы над сенсационным финалистом турнира в Ньюпорте Алексом Микельсеном, после чего уступил Джеффри Джону Вольфу (6:7, 3:6).

    Перед этим у американца был ужасный отрезок из более чем десяти турниров, на которых он в общей сложности выиграл лишь один матч.

    В общем, все идет к тому, что такими темпами Кресси скоро покинет первую сотню рейтинга, хотя относительно не так давно он был рядом с топ-30.

    Шевченко

    Александр тем временем сыграет на харде впервые с конца марта, когда он не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Майами.

    Однако перед этим россиянин сенсационно дошел до финала на «челленджере» в Финиксе.

    Несмотря на статус турнира, там собрался очень внушительный состав участников.

    Прежде чем уступить в решающем матче португальцу Нуну Боржесу, Шевченко обыграл Гаэля Монфиса, Марка-Андреа Хюслера, Маттео Берреттини и Кентена Алиса.

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    Также стоит отметить, что в начале года Александр выиграл «челленджер» в Тенерифе, на котором матчи тоже проходили на харде.

    Прогноз и ставка

    На Кресси в этом матче можно поставить за 1.50, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.59.

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    Многое будет зависеть от качества первой подачи американца, а точнее от точности. Но в любом случае здесь, скорее всего, будет упорная борьба как минимум в двух партиях.

    Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.88.

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    Кресси — Шевченко: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 31.07.2023. Прогнозы на теннис. Справится ли Шевченко с подачей Кресси?
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