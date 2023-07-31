Кресси
Максим на прошлой неделе прошел один раунд на турнире в Атланте. В принципе, не так уж и плохо, учитывая то, как он проводит сезон.
Кресси начал с победы над сенсационным финалистом турнира в Ньюпорте Алексом Микельсеном, после чего уступил Джеффри Джону Вольфу (6:7, 3:6).
Перед этим у американца был ужасный отрезок из более чем десяти турниров, на которых он в общей сложности выиграл лишь один матч.
В общем, все идет к тому, что такими темпами Кресси скоро покинет первую сотню рейтинга, хотя относительно не так давно он был рядом с топ-30.
Шевченко
Александр тем временем сыграет на харде впервые с конца марта, когда он не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Майами.
Однако перед этим россиянин сенсационно дошел до финала на «челленджере» в Финиксе.
Несмотря на статус турнира, там собрался очень внушительный состав участников.
Прежде чем уступить в решающем матче португальцу Нуну Боржесу, Шевченко обыграл Гаэля Монфиса, Марка-Андреа Хюслера, Маттео Берреттини и Кентена Алиса.
Также стоит отметить, что в начале года Александр выиграл «челленджер» в Тенерифе, на котором матчи тоже проходили на харде.
Прогноз и ставка
На Кресси в этом матче можно поставить за 1.50, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.59.
Многое будет зависеть от качества первой подачи американца, а точнее от точности. Но в любом случае здесь, скорее всего, будет упорная борьба как минимум в двух партиях.
Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.88.