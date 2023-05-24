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    Фису хватит двух сетов для победы над Имером?

    Фис — Имер. Ставка (к. 2.85) и прогноз на турнир в Лионе 24 мая 2023 года

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    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против шведа Микаэля Имера во втором круге турнира в Лионе. Матч пройдет 24 мая, начало — в 15:00 мск. Фис — Имер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фис

    Артур в первом матче одержал классную победу над Чжаном Чжичжэнем — 6:3, 6:2.

    Талантливый француз легко разобрался с китайцем, который в начале месяца дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

    Пока что Фис находится за пределами топ-100 (сейчас — 112-й), но есть подозрение, что сезон он завершит где-то рядом с топ-50, а уже в следующего году начнет стремительно прорываться к первой десятке.

    Возможно, это слишком смелый прогноз, но очень похоже на то, что у Франции в ближайшее время снова будет топ-теннисист.

    Имер

    Микаэль тем временем начал турнир с победы над Ришаром Гаске — 6:3, 7:5.

    Шведа выручили постоянные ошибки возрастного француза на подаче, благодаря которым он взял на приеме пять геймов.

    На прошлой неделе Имер дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Бордо. И здесь ему не удалось обыграть Гаске — 6:7, 3:6. Зато перед этим 53-я ракетка мира остановил еще одного талантливого француза — Люку Ван Аша.

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    Перед этим Микаэль пропустил два месяца из-за травмы, из-за которой ему не удалось выступить на основных весенних турнирах на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Фиса в этом матче можно поставить за 1.83, победу Имера букмекеры предлагают за 1.98.

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    У Имера побольше опыта, но француз в разы талантливее, и этот момент, скорее всего, станет ключевым. Артур вполне способен обыграть шведа в двух сетах.

    Ставка — победа Фиса в двух сетах за 2.85.

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    Фис — Имер: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на теннис. Фису хватит двух сетов для победы над Имером?
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