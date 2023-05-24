Француз Артур Фис сыграет против шведа Микаэля Имера во втором круге турнира в Лионе. Матч пройдет 24 мая, начало — в 15:00 мск. Фис — Имер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фис

Артур в первом матче одержал классную победу над Чжаном Чжичжэнем — 6:3, 6:2.

Талантливый француз легко разобрался с китайцем, который в начале месяца дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

Пока что Фис находится за пределами топ-100 (сейчас — 112-й), но есть подозрение, что сезон он завершит где-то рядом с топ-50, а уже в следующего году начнет стремительно прорываться к первой десятке.

Возможно, это слишком смелый прогноз, но очень похоже на то, что у Франции в ближайшее время снова будет топ-теннисист.

Имер

Микаэль тем временем начал турнир с победы над Ришаром Гаске — 6:3, 7:5.

Шведа выручили постоянные ошибки возрастного француза на подаче, благодаря которым он взял на приеме пять геймов.

На прошлой неделе Имер дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Бордо. И здесь ему не удалось обыграть Гаске — 6:7, 3:6. Зато перед этим 53-я ракетка мира остановил еще одного талантливого француза — Люку Ван Аша.

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Перед этим Микаэль пропустил два месяца из-за травмы, из-за которой ему не удалось выступить на основных весенних турнирах на грунте.

Прогноз и ставка

На Фиса в этом матче можно поставить за 1.83, победу Имера букмекеры предлагают за 1.98.

У Имера побольше опыта, но француз в разы талантливее, и этот момент, скорее всего, станет ключевым. Артур вполне способен обыграть шведа в двух сетах.

Ставка — победа Фиса в двух сетах за 2.85.