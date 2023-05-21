Белорус Илья Ивашко сыграет против аргентинца Гидо Пельи в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Пелья — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пелья

Гидо в этом году успел сыграть пока лишь на шести турнирах.

Аргентинец, по всей видимости, пока так и не избавился от последствий серьезной травмы колена, из-за которой ему пришлось пропустить весь прошлый сезона.

На «Мастерсе» в Риме Пелья выиграл в первом раунде у американца Максима Кресси, после чего уступил испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

На мартовских «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами 33-летний теннисист тоже не смог пройти второй круг. Хотя в его случае это еще не самый худший вариант.

Ивашко

Илья тем временем провалил недавние турниры. Хотя после «Мастерса» в Монте-Карло, где ему удалось пройти сложную квалификацию и обыграть в первом круге Дэна Эванса, были совершенно другие ожидания.

Ивашко не смог пройти первый раунд в Барселоне, на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, а также на «челленджере» в Бордо.

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Особенно неприятным стало поражение от португальца Нуну Боржеса (2:6, 3:6) на турнире в Барселоне.

В прошлом году Ивашко дошел в Женеве до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Пелью в этом матче можно поставить 2.15, победу Ивашко букмекеры предлагают за 1.70.

Аргентинцу, несмотря на все проблемы, точно хватит сил на первый матч, поэтому у белоруса, скорее всего, будут проблемы.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.10. Скорее всего, двумя сетами матч не ограничится.