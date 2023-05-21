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    Сможет ли Ивашко обыграть Пелью?

    Пелья — Ивашко. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Женеве 21 мая 2023 года

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    Илья Ивашко
    Белорус Илья Ивашко сыграет против аргентинца Гидо Пельи в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Пелья — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 21 Мая 2023 года
    Гидо Пелья
  • Аргентина
    •  Гидо Пелья 11:00 Илья Ивашко Илья Ивашко
  • Белоруссия
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    Пелья

    Гидо в этом году успел сыграть пока лишь на шести турнирах.

    Аргентинец, по всей видимости, пока так и не избавился от последствий серьезной травмы колена, из-за которой ему пришлось пропустить весь прошлый сезона.

    На «Мастерсе» в Риме Пелья выиграл в первом раунде у американца Максима Кресси, после чего уступил испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

    На мартовских «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами 33-летний теннисист тоже не смог пройти второй круг. Хотя в его случае это еще не самый худший вариант.

    Ивашко

    Илья тем временем провалил недавние турниры. Хотя после «Мастерса» в Монте-Карло, где ему удалось пройти сложную квалификацию и обыграть в первом круге Дэна Эванса, были совершенно другие ожидания.

    Ивашко не смог пройти первый раунд в Барселоне, на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, а также на «челленджере» в Бордо.

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    Особенно неприятным стало поражение от португальца Нуну Боржеса (2:6, 3:6) на турнире в Барселоне.

    В прошлом году Ивашко дошел в Женеве до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Пелью в этом матче можно поставить 2.15, победу Ивашко букмекеры предлагают за 1.70.

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    Аргентинцу, несмотря на все проблемы, точно хватит сил на первый матч, поэтому у белоруса, скорее всего, будут проблемы.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.10. Скорее всего, двумя сетами матч не ограничится.

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    Пелья — Ивашко: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Ивашко обыграть Пелью?
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