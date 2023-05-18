Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против испанца Альберта Рамоса в четвертьфинале «челленджера» в Бордо. Матч пройдет 18 мая, начало — в 13:30 мск. Рамос — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рамос

Альберт в предыдущих раундах одержал две волевые победы. К слову, это всего лишь третий случай в сезоне, когда ему удалось выиграть два матча подряд.

В первом круге испанец оказался сильнее марокканца Эллиота Беншетри — 4:6, 6:3, 6:2.

Дальше была победа над французом Адрианом Маннарино — 3:6, 6:4. 7:5.

На прошлой неделе Рамос прошел один раунд на «Мастерсе» в Риме. В первом круге 35-летний теннисист кое-как выиграл у Франческо Пассаро, после чего уступил Карлосу

Алькарасу.

В текущем сезоне Рамос выиграл лишь восемь из 24 матчей.

Этчеверри

Томас в первом круге одержал победу над белорусом Ильей Ивашко — 7:5, 6:3.

Во втором круге аргентинский теннисист выиграл у 197-й ракетки мира из Франции Артура Казо — 7:6, 7:5.

В Риме Этчеверри тоже дошел до второго раунда. После победы над Люкой Ван Ашем его остановил Новак Джокович (6:7, 2:6).

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В этом году Этчеверри дважды доходил до финала на грунте на уровне ATP — в Сантьяго и Хьюстоне.

Прогноз и ставка

На Рамоса в этом матче можно поставить за 2.62, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.42.

Ранее в этом сезоне испанец выиграл у аргентинца в Рио-де-Жанейро. И два предыдущих матча между ними тоже завершились победами Рамоса.

Но, судя по недавним результатам, сейчас Альберту будет сложно обыграть Томаса, который добился ощутимого прогресса, если сравнивать с предыдущим сезоном.

Ставка — победа Этчеверри в двух сетах за 2.17.