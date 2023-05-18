Рамос
Альберт в предыдущих раундах одержал две волевые победы. К слову, это всего лишь третий случай в сезоне, когда ему удалось выиграть два матча подряд.
В первом круге испанец оказался сильнее марокканца Эллиота Беншетри — 4:6, 6:3, 6:2.
Дальше была победа над французом Адрианом Маннарино — 3:6, 6:4. 7:5.
На прошлой неделе Рамос прошел один раунд на «Мастерсе» в Риме. В первом круге 35-летний теннисист кое-как выиграл у Франческо Пассаро, после чего уступил Карлосу
Алькарасу.
В текущем сезоне Рамос выиграл лишь восемь из 24 матчей.
Этчеверри
Томас в первом круге одержал победу над белорусом Ильей Ивашко — 7:5, 6:3.
Во втором круге аргентинский теннисист выиграл у 197-й ракетки мира из Франции Артура Казо — 7:6, 7:5.
В Риме Этчеверри тоже дошел до второго раунда. После победы над Люкой Ван Ашем его остановил Новак Джокович (6:7, 2:6).
В этом году Этчеверри дважды доходил до финала на грунте на уровне ATP — в Сантьяго и Хьюстоне.
Прогноз и ставка
На Рамоса в этом матче можно поставить за 2.62, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.42.
Ранее в этом сезоне испанец выиграл у аргентинца в Рио-де-Жанейро. И два предыдущих матча между ними тоже завершились победами Рамоса.
Но, судя по недавним результатам, сейчас Альберту будет сложно обыграть Томаса, который добился ощутимого прогресса, если сравнивать с предыдущим сезоном.
Ставка — победа Этчеверри в двух сетах за 2.17.