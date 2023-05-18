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    Рамос продлит серию побед над Этчеверри?

    Рамос — Этчеверри. Прогноз (к. 2.17) и ставки на «челленджер» в Бордо 18 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рамос — Этчеверри
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    Томас Этчеверри
    Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против испанца Альберта Рамоса в четвертьфинале «челленджера» в Бордо. Матч пройдет 18 мая, начало — в 13:30 мск. Рамос — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рамос

    Альберт в предыдущих раундах одержал две волевые победы. К слову, это всего лишь третий случай в сезоне, когда ему удалось выиграть два матча подряд.

    В первом круге испанец оказался сильнее марокканца Эллиота Беншетри — 4:6, 6:3, 6:2.

    Дальше была победа над французом Адрианом Маннарино — 3:6, 6:4. 7:5.

    На прошлой неделе Рамос прошел один раунд на «Мастерсе» в Риме. В первом круге 35-летний теннисист кое-как выиграл у Франческо Пассаро, после чего уступил Карлосу
    Алькарасу.

    В текущем сезоне Рамос выиграл лишь восемь из 24 матчей.

    Этчеверри

    Томас в первом круге одержал победу над белорусом Ильей Ивашко — 7:5, 6:3.

    Во втором круге аргентинский теннисист выиграл у 197-й ракетки мира из Франции Артура Казо — 7:6, 7:5.

    В Риме Этчеверри тоже дошел до второго раунда. После победы над Люкой Ван Ашем его остановил Новак Джокович (6:7, 2:6).

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    В этом году Этчеверри дважды доходил до финала на грунте на уровне ATP — в Сантьяго и Хьюстоне.

    Прогноз и ставка

    На Рамоса в этом матче можно поставить за 2.62, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.42.

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    Ранее в этом сезоне испанец выиграл у аргентинца в Рио-де-Жанейро. И два предыдущих матча между ними тоже завершились победами Рамоса.

    Но, судя по недавним результатам, сейчас Альберту будет сложно обыграть Томаса, который добился ощутимого прогресса, если сравнивать с предыдущим сезоном.

    Ставка — победа Этчеверри в двух сетах за 2.17.

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    Рамос — Этчеверри: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на теннис. Рамос продлит серию побед над Этчеверри?
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