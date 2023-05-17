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    Аргентинец способен убрать с дороги Дельена?

    Педро Качин — Уго Дельен. Прогноз, ставка (к. 1.97) на матч второго круга в Оэйраше, 17 мая 2023 года

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    Педро Качин
    Аргентинец Педро Качин и боливиец Уго Дельен встретятся во втором круге «челленджера» в Оэйраше. Матч пройдет 17 мая, начало — в 16:30 мск. Педро Качин — Уго Дельен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Педро Качин

    Качин на последних грунтовых турнирах отлично себя чувствует по дистанции и доходил максимально далеко, где принимал участие.

    В Оэйраше он посеян под первым номером, что вполне оправдано, поскольку все остальные соперники заметно слабее по общему уровню игры.

    Педро умеет отлично комбинировать защитный и атакующий теннис, поэтому сопернику всегда нужно быть начеку, чтобы не пропустил смену перехода.

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    В игре против Дельена расклад сил в пользу аргентинца, но боливиец может доставить ему ряд определённых проблем, однако они решаемы.

    Уго Дельен

    Дельен значится довольно серьезным грунтовым игроком, который способен решать серьезные задачи по отдельно взятому турниру. Проблема только состоит в том, что таких турниров за сезон у него набирается крайне скудное количество.

    В этом сезоне у него не особо пока клеятся дела, но надо как-то постепенно возвращаться к реалиям мужского тура и турнир в Португалии отлично подходит для такого рестарта.

    В первом круге боливиец показал вполне себе содержательный теннис, поэтому заслуженно прошёл дальше по турниру.

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    С Качином ему неимоверно тяжело, поскольку аргентинец сейчас выглядит на голову его сильнее, но Уго вполне по силам побороться и доставить проблемы Педро.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Качина — 1.97, победа Дельена — 1.77.

    Прогноз: Игра равных соперников, но удача будет на стороне аргентинца.

    Ставка: П1 за 1.97.

    Альтернативный прогноз: Игра не будет простой для обоих теннисистов, поэтому поставим на три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.32.

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    Педро Качин — Уго Дельен: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на теннис. Аргентинец способен убрать с дороги Дельена?
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