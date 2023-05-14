Гречанка Мария Саккари и чешка Маркета Вондрушова встретятся в третьем круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Саккари — Вондроушова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мария Саккари

Саккари выглядит крайне убедительно и может претендовать в Риме на очень высокие позиции по итогам турнира.

Мария на грунте сейчас представляет собой практически непробиваемую машину, которая может сделать любой удар.

На турнире двухнедельной давности в Мадриде Саккари добралась до полуфинала юге проиграла польке Свентек.

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В Риме она хочет, как минимум, не ухудшить свой испанский результат, а ещё лучше выйти в финал и взять титул. Но для этого нужно справиться с неприятной Вондроушевой в третьем круге соревнований.

Маркета Вондроушова

Вондроушова обладает достаточным уровнем квалификации, чтобы решать самые серьезные задачи по турниру.

Маркета обладает отличной техникой удара, которая значительно ускоряет мяч из-за резкого кистевого движения перед самым соприкосновением мяча и ракетки.

Чешка в этом сезоне максимум добиралась до стадии четвертого круга в Индиан-Уэллсе и Майами, что ниже её потенциального уровня игры.

В матче с Саккари ей будет непросто, но непреодолимых препятствий перед ней существовать не будет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Саккари — 2.38, победа Вондроушевой — 1.59.

Прогноз: Саккари выглядит более убедительным вариантом для прохода по дистанции дальше.

Ставка: П1 за 2.38.

Альтернативный прогноз: Вондроушева навяжет борьбу и в этом матче получится три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.45.