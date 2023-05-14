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    Саккари пройдет сильную соперницу?

    Саккари — Вондроушова. Прогноз, ставка (к. 2.38) на матч третьего круга в Риме, 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Саккари — Вондроушова
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    Мария Саккари
    Гречанка Мария Саккари и чешка Маркета Вондрушова встретятся в третьем круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Саккари — Вондроушова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мария Саккари

    Саккари выглядит крайне убедительно и может претендовать в Риме на очень высокие позиции по итогам турнира.

    Мария на грунте сейчас представляет собой практически непробиваемую машину, которая может сделать любой удар.

    На турнире двухнедельной давности в Мадриде Саккари добралась до полуфинала юге проиграла польке Свентек.

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    В Риме она хочет, как минимум, не ухудшить свой испанский результат, а ещё лучше выйти в финал и взять титул. Но для этого нужно справиться с неприятной Вондроушевой в третьем круге соревнований.

    Маркета Вондроушова

    Вондроушова обладает достаточным уровнем квалификации, чтобы решать самые серьезные задачи по турниру.

    Маркета обладает отличной техникой удара, которая значительно ускоряет мяч из-за резкого кистевого движения перед самым соприкосновением мяча и ракетки.

    Чешка в этом сезоне максимум добиралась до стадии четвертого круга в Индиан-Уэллсе и Майами, что ниже её потенциального уровня игры.

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    В матче с Саккари ей будет непросто, но непреодолимых препятствий перед ней существовать не будет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Саккари — 2.38, победа Вондроушевой — 1.59.

    Прогноз: Саккари выглядит более убедительным вариантом для прохода по дистанции дальше.

    Ставка: П1 за 2.38.

    Альтернативный прогноз: Вондроушева навяжет борьбу и в этом матче получится три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.45.

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    Саккари — Вондроушова: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на теннис. Саккари пройдет сильную соперницу?
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