Мария Саккари
Саккари выглядит крайне убедительно и может претендовать в Риме на очень высокие позиции по итогам турнира.
Мария на грунте сейчас представляет собой практически непробиваемую машину, которая может сделать любой удар.
На турнире двухнедельной давности в Мадриде Саккари добралась до полуфинала юге проиграла польке Свентек.
В Риме она хочет, как минимум, не ухудшить свой испанский результат, а ещё лучше выйти в финал и взять титул. Но для этого нужно справиться с неприятной Вондроушевой в третьем круге соревнований.
Маркета Вондроушова
Вондроушова обладает достаточным уровнем квалификации, чтобы решать самые серьезные задачи по турниру.
Маркета обладает отличной техникой удара, которая значительно ускоряет мяч из-за резкого кистевого движения перед самым соприкосновением мяча и ракетки.
Чешка в этом сезоне максимум добиралась до стадии четвертого круга в Индиан-Уэллсе и Майами, что ниже её потенциального уровня игры.
В матче с Саккари ей будет непросто, но непреодолимых препятствий перед ней существовать не будет.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Саккари — 2.38, победа Вондроушевой — 1.59.
Прогноз: Саккари выглядит более убедительным вариантом для прохода по дистанции дальше.
Ставка: П1 за 2.38.
Альтернативный прогноз: Вондроушева навяжет борьбу и в этом матче получится три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.45.