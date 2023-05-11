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    Японец даст бой рейтинговому спортсмену?

    Утияма — Хидзиката. Прогноз, ставка (к. 1.64) на матч второго круга в Пусане, 11 мая 2023 года

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    Ринки Хидзиката
    Японец Ясутака Утияма и австралиец Ринки Хидзиката встретятся во втором круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 11 мая, начало — в 06:30 мск. Утияма — Хидзиката: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ясутака Утияма

    Утияма на протяжении всех последних лет находился в тени и не демонстрировал вообще ничего выдающегося по игре.

    За последние две недели он добился больше, чем за последние годы своей карьеры. Он вышел в полуфинал турнира в Сеуле, но проиграл ещё одному ноунейму в лице китайца Юнчаокете.

    Здесь он поднялся из квалификации и уже одержал три победы на турне. Он явно не прочь обыграть сильного Хидзикату.

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    Шансы на это имеются, но нужно будет играть предельно собрано на протяжении всей игры, а с этим есть большие сложности.

    Ринки Хидзиката

    Хидзиката после домашнего турнира в Мельбурне в феврале этого года больше не показывал никакой вразумительной игры.

    Его путешествия по «водокачкам» нисколько не впечатляли в виду отсутствия результата и своем вялой игры.

    Играть же в теннис австралиец с азиатскими корнями умеет и очень хорошо. Особенно удивительно у него проходят обратные кроссы с двух рук.

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    Ринки может собраться и выиграть отдельно взятый поединок, но начет предстоящего матча против заряженного японца есть очень большие сомнения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят австралийского теннисиста в этом поединке: победа Утиямы — 2.19, победа Хидзикаты — 1.64.

    Прогноз: Хидзикате не будет просто, но он все же заберет этот матч себе.

    Ставка: П2 за 1.64.

    Альтернативный прогноз: Этот поединок вполне может затянуться.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.32.

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    Утияма — Хидзиката: прогноз, ставка (1.64), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на теннис. Японец даст бой рейтинговому спортсмену?
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