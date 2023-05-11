Японец Ясутака Утияма и австралиец Ринки Хидзиката встретятся во втором круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 11 мая, начало — в 06:30 мск. Утияма — Хидзиката: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ясутака Утияма

Утияма на протяжении всех последних лет находился в тени и не демонстрировал вообще ничего выдающегося по игре.

За последние две недели он добился больше, чем за последние годы своей карьеры. Он вышел в полуфинал турнира в Сеуле, но проиграл ещё одному ноунейму в лице китайца Юнчаокете.

Здесь он поднялся из квалификации и уже одержал три победы на турне. Он явно не прочь обыграть сильного Хидзикату.

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Шансы на это имеются, но нужно будет играть предельно собрано на протяжении всей игры, а с этим есть большие сложности.

Ринки Хидзиката

Хидзиката после домашнего турнира в Мельбурне в феврале этого года больше не показывал никакой вразумительной игры.

Его путешествия по «водокачкам» нисколько не впечатляли в виду отсутствия результата и своем вялой игры.

Играть же в теннис австралиец с азиатскими корнями умеет и очень хорошо. Особенно удивительно у него проходят обратные кроссы с двух рук.

Ринки может собраться и выиграть отдельно взятый поединок, но начет предстоящего матча против заряженного японца есть очень большие сомнения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят австралийского теннисиста в этом поединке: победа Утиямы — 2.19, победа Хидзикаты — 1.64.

Прогноз: Хидзикате не будет просто, но он все же заберет этот матч себе.

Ставка: П2 за 1.64.

Альтернативный прогноз: Этот поединок вполне может затянуться.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.32.