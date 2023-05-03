Хорват Борна Чорич сыграет против немца Даниэля Альтмайера в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 22:30 мск. Альтмайер — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Альтмайер

В Мадриде случилось по-настоящему уникальное событие — впервые в истории в 1/4 финала «Мастерса» вышли два лаки-лузера.

И Альтмайер один из этих героев. Немец проиграл в решающем раунде австрийцу Юрий Родионову, но после этого уверенно прошел три круга в основной сетке.

Правда, тут надо обязательно отметить, что Даниэль повезло с соперниками. С топами он пока не играл.

После победы над Оскаром Отте 92-я ракетка мира выиграл у Янника Ханфманна и Хауме Муньяра. При этом испанцу он отдал лишь три гейма — 6:3, 6:0.

До мадридского «Мастерса» Альтмайер в текущем сезоне выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

Чорич

Борна тем временем впервые в этом году выиграл три матча подряд.

Во вторник хорват одержал волевую победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:7, 6:3, 7:6.

В решающем сете Чорич потерял подачу при счете 3:3, но сразу после этого сделал обратный брейк.

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В предыдущих раундах 20-я ракетка мира выиграл у француза Уго Гастона и поляка Хуберта Хуркача.

В испанской столице Чорич прервал серию из пяти поражений.

Прогноз и ставка

На Альтмайера в этом матче можно поставить за 2.59, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.50.

Тут надо учитывать, что немец сейчас на таком кураже, что и Чорича может тормознуть. Хотя это, конечно, будет непросто, упертый хорват тоже кого хочешь может остановить.

В общем, оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,0 за 1.92.