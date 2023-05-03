Альтмайер
В Мадриде случилось по-настоящему уникальное событие — впервые в истории в 1/4 финала «Мастерса» вышли два лаки-лузера.
И Альтмайер один из этих героев. Немец проиграл в решающем раунде австрийцу Юрий Родионову, но после этого уверенно прошел три круга в основной сетке.
Правда, тут надо обязательно отметить, что Даниэль повезло с соперниками. С топами он пока не играл.
После победы над Оскаром Отте 92-я ракетка мира выиграл у Янника Ханфманна и Хауме Муньяра. При этом испанцу он отдал лишь три гейма — 6:3, 6:0.
До мадридского «Мастерса» Альтмайер в текущем сезоне выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.
Чорич
Борна тем временем впервые в этом году выиграл три матча подряд.
Во вторник хорват одержал волевую победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:7, 6:3, 7:6.
В решающем сете Чорич потерял подачу при счете 3:3, но сразу после этого сделал обратный брейк.
В предыдущих раундах 20-я ракетка мира выиграл у француза Уго Гастона и поляка Хуберта Хуркача.
В испанской столице Чорич прервал серию из пяти поражений.
Прогноз и ставка
На Альтмайера в этом матче можно поставить за 2.59, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.50.
Тут надо учитывать, что немец сейчас на таком кураже, что и Чорича может тормознуть. Хотя это, конечно, будет непросто, упертый хорват тоже кого хочешь может остановить.
В общем, оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,0 за 1.92.