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    Чорич тоже проиграет Альтмайеру?

    Альтмайер — Чорич. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 3 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Альтмайер — Чорич
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    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич сыграет против немца Даниэля Альтмайера в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 22:30 мск. Альтмайер — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 03 Мая 2023 года

    Альтмайер

    В Мадриде случилось по-настоящему уникальное событие — впервые в истории в 1/4 финала «Мастерса» вышли два лаки-лузера.

    И Альтмайер один из этих героев. Немец проиграл в решающем раунде австрийцу Юрий Родионову, но после этого уверенно прошел три круга в основной сетке.

    Правда, тут надо обязательно отметить, что Даниэль повезло с соперниками. С топами он пока не играл.

    После победы над Оскаром Отте 92-я ракетка мира выиграл у Янника Ханфманна и Хауме Муньяра. При этом испанцу он отдал лишь три гейма — 6:3, 6:0.

    До мадридского «Мастерса» Альтмайер в текущем сезоне выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

    Чорич

    Борна тем временем впервые в этом году выиграл три матча подряд.

    Во вторник хорват одержал волевую победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:7, 6:3, 7:6.

    В решающем сете Чорич потерял подачу при счете 3:3, но сразу после этого сделал обратный брейк.

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    В предыдущих раундах 20-я ракетка мира выиграл у француза Уго Гастона и поляка Хуберта Хуркача.

    В испанской столице Чорич прервал серию из пяти поражений.

    Прогноз и ставка

    На Альтмайера в этом матче можно поставить за 2.59, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.50.

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    Тут надо учитывать, что немец сейчас на таком кураже, что и Чорича может тормознуть. Хотя это, конечно, будет непросто, упертый хорват тоже кого хочешь может остановить.

    В общем, оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Альтмайер — Чорич: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на теннис. Чорич тоже проиграет Альтмайеру?
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