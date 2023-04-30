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    Потапова спокойно обыграет Кудерметову?

    Кудерметова — Потапова. Прогноз (к. 2.90) и ставки на турнир в Мадриде 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова встретятся в третьем круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 13:30 мск. Кудерметова — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 30 Апреля 2023 года

    Кудерметова

    Вероника на этой неделе прервала неприятную серию поражений.

    Перед турниром в Мадриде она проиграла четыре матча подряд. После поражения от Каролины Плишковой в Индиан-Уэллсе она не прошла ни одного раунда в Майами, Чарльстоне и Штутгарте.

    Интересно, что на грунте в Чарльстоне 13-я ракетка мира уступила 19-летней россиянке Диане Шнайдер (4:6, 3:6).

    В столице Испании Кудерметова начала с победы над испанкой Нурией Парризас-Диас — 6:3, 4:6, 6:2.

    Потапова

    Потапова в первом матче выиграла у румынки Жаклин Кристиан — 7:5, 3:6, 6:2.

    Игра получилась не такой простой, как ожидалось, но самое главное, что россиянка здорово провела решающий сет.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Потапова удачно выступила в Штутгарте, сумев дойти до полуфинала.

    После побед над Петрой Мартич, Кори Гауфф и Каролин Гарсия 25-я ракетка мира уступила Арине Соболенко (1:6, 2:6).

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.21, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.21.

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    В прошлом году Вероника обыграла Анастасию на турнире в Мельбурне. Но буквально через пару месяцев Потапова разгромила соотечественницу в финале турнира в Стамбуле — 6:3, 6:1.

    И судя по недавним матчам, у Потаповой снова есть все шансы остановить Кудерметову, которая в последнее время играет чересчур неубедительно.

    Ставка — победа Кудерметовой + тотал геймов больше 2,5 за 2.90.

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    Кудерметова — Потапова: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на теннис. Потапова спокойно обыграет Кудерметову?
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