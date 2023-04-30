Россиянка Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова встретятся в третьем круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 13:30 мск. Кудерметова — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Вероника на этой неделе прервала неприятную серию поражений.

Перед турниром в Мадриде она проиграла четыре матча подряд. После поражения от Каролины Плишковой в Индиан-Уэллсе она не прошла ни одного раунда в Майами, Чарльстоне и Штутгарте.

Интересно, что на грунте в Чарльстоне 13-я ракетка мира уступила 19-летней россиянке Диане Шнайдер (4:6, 3:6).

В столице Испании Кудерметова начала с победы над испанкой Нурией Парризас-Диас — 6:3, 4:6, 6:2.

Потапова

Потапова в первом матче выиграла у румынки Жаклин Кристиан — 7:5, 3:6, 6:2.

Игра получилась не такой простой, как ожидалось, но самое главное, что россиянка здорово провела решающий сет.

Все прогнозы на теннис

На прошлой неделе Потапова удачно выступила в Штутгарте, сумев дойти до полуфинала.

После побед над Петрой Мартич, Кори Гауфф и Каролин Гарсия 25-я ракетка мира уступила Арине Соболенко (1:6, 2:6).

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.21, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.21.

В прошлом году Вероника обыграла Анастасию на турнире в Мельбурне. Но буквально через пару месяцев Потапова разгромила соотечественницу в финале турнира в Стамбуле — 6:3, 6:1.

И судя по недавним матчам, у Потаповой снова есть все шансы остановить Кудерметову, которая в последнее время играет чересчур неубедительно.

Ставка — победа Кудерметовой + тотал геймов больше 2,5 за 2.90.