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    Рублев сенсационно проиграет Молчану?

    Молчан — Рублев. Прогноз (к. 2.19) и ставки на турнир в Баня-Луке 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Молчан — Рублев
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    Андрей Рублев
    Словак Алекс Молчан сыграет против россиянина Андрея Рублева в полуфинале турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 15:00 мск. Молчан — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Молчан

    Алекс впервые в сезоне смог выиграть три матча подряд.

    На этой неделе ему еще ни разу не удалось выиграть в двух сетах. В первом раунде словак одержал волевую победу над японцем Таро Даниэлем — 3:6, 7:5, 6:1.

    В следующем матче Молчан с трудом выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина — 7:6, 4:6, 7:6.

    А в четвертьфинале 73-я ракетка мира остановил серба Ласло Дьере — 6:2, 4:6, 7:5. В решающем сете Молчан отыграл у соперника подачу на матч при счете 4:5.

    Также стоит отметить, что в марте 25-летний теннисист выиграл по два матча на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

    Рублев

    Андрей в пятницу выиграл у Дамира Джумхура — 7:5, 6:3. И надо признать, что матч получился не таким простым, как ожидалось.

    В первой партии Рублев проигрывал с брейком и отыграл сетбол при счете 4:5.

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    Во втором сете россиянин ни разу не терял подачу, но почти все геймы получились максимально напряженными.

    Рублев продлил победную серию до семи матчей.

    Прогноз и ставка

    На Молчана в этом матче можно поставить за 4.75, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.19.

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    У Андрея наверняка накопилась усталость, но при этом он понимает, что после сенсационного вылета Новака Джоковича, который уступил Душану Лайовичу, у него появился шикарный шанс взять второй титул подряд.

    Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 2.19. До разгрома, скорее всего, не дойдет, Молчан неплохо играет на грунте.

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    Молчан — Рублев: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на теннис. Рублев сенсационно проиграет Молчану?
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