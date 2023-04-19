Россиянин Аслан Карацев сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира в Мюнхене. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 12:00 мск. Карацев — Альтмайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Аслану пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. И в ближайшем будущем других вариантов не будет — в новой версии рейтинга россиянин свалился на 129-е место.

В отборе Карацев выиграл у нидерландца Робина Хаасе (6:2, 3:6, 6:0) и немца Луиса Вессельса (6:2, 6:2).

Казалось бы, ничего на такого, но в случае с Карацевым, которого в последнее время обыгрывали все, кому не лень, это действительно успех.

В конце марта Карацев проиграл бельгийцу Киммеру Коппеянсу на «челленджере» в Сан-Ремо, а вскоре после этого уступил итальянцу Франческо Пассаро на турнире в Марракеше.

Альтмайер

Даниэль на прошлой неделе стал победителем «челленджера» в Сарасоте (США).

В решающем матче немецкий теннисист одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 7:6, 6:1.

Перед этим Альтмайер не смог пройти первый круг в Хьюстоне, сразу же проиграв австралийцу Максу Перселлу.

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В этом году Альтмайер до сих пор выиграл до сих пор лишь один матч на уровне основной сетки ATP. В начале февраля 93-я ракетка мира победил американца Захари Свайду на турнире в Далласе.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.85, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 1.95.

С одной стороны, Альтмайера сложно назвать чересчур сложным соперником, но немец обладает неплохой первой подачей, которая наверняка станет проблемой для российского теннисиста.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.33.