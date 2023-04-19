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    Карацев спокойно обыграет Альтмайера в двух сетах?

    Карацев — Альтмайер. Прогноз (к. 2.33) и ставки на турнир в Мюнхене 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Альтмайер
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира в Мюнхене. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 12:00 мск. Карацев — Альтмайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Аслану пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. И в ближайшем будущем других вариантов не будет — в новой версии рейтинга россиянин свалился на 129-е место.

    В отборе Карацев выиграл у нидерландца Робина Хаасе (6:2, 3:6, 6:0) и немца Луиса Вессельса (6:2, 6:2).

    Казалось бы, ничего на такого, но в случае с Карацевым, которого в последнее время обыгрывали все, кому не лень, это действительно успех.

    В конце марта Карацев проиграл бельгийцу Киммеру Коппеянсу на «челленджере» в Сан-Ремо, а вскоре после этого уступил итальянцу Франческо Пассаро на турнире в Марракеше.

    Альтмайер

    Даниэль на прошлой неделе стал победителем «челленджера» в Сарасоте (США).

    В решающем матче немецкий теннисист одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 7:6, 6:1.

    Перед этим Альтмайер не смог пройти первый круг в Хьюстоне, сразу же проиграв австралийцу Максу Перселлу.

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    В этом году Альтмайер до сих пор выиграл до сих пор лишь один матч на уровне основной сетки ATP. В начале февраля 93-я ракетка мира победил американца Захари Свайду на турнире в Далласе.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.85, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 1.95.

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    С одной стороны, Альтмайера сложно назвать чересчур сложным соперником, но немец обладает неплохой первой подачей, которая наверняка станет проблемой для российского теннисиста.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

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    Карацев — Альтмайер: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на теннис. Карацев спокойно обыграет Альтмайера в двух сетах?
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