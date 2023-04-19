Карацев
Аслану пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. И в ближайшем будущем других вариантов не будет — в новой версии рейтинга россиянин свалился на 129-е место.
В отборе Карацев выиграл у нидерландца Робина Хаасе (6:2, 3:6, 6:0) и немца Луиса Вессельса (6:2, 6:2).
Казалось бы, ничего на такого, но в случае с Карацевым, которого в последнее время обыгрывали все, кому не лень, это действительно успех.
В конце марта Карацев проиграл бельгийцу Киммеру Коппеянсу на «челленджере» в Сан-Ремо, а вскоре после этого уступил итальянцу Франческо Пассаро на турнире в Марракеше.
Альтмайер
Даниэль на прошлой неделе стал победителем «челленджера» в Сарасоте (США).
В решающем матче немецкий теннисист одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 7:6, 6:1.
Перед этим Альтмайер не смог пройти первый круг в Хьюстоне, сразу же проиграв австралийцу Максу Перселлу.
В этом году Альтмайер до сих пор выиграл до сих пор лишь один матч на уровне основной сетки ATP. В начале февраля 93-я ракетка мира победил американца Захари Свайду на турнире в Далласе.
Прогноз и ставка
На Карацева в этом матче можно поставить за 1.85, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 1.95.
С одной стороны, Альтмайера сложно назвать чересчур сложным соперником, но немец обладает неплохой первой подачей, которая наверняка станет проблемой для российского теннисиста.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.
Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.33.