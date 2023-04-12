Серундоло
Франсиско в первом круге выиграл у Кэмерона Норри — 6:3, 6:4.
И с одной стороны, можно сказать, что это мини-сенсация. Все-таки в этом сезоне британец уже успел выиграть на грунте у Карлоса Алькараса.
Но при этом надо не забывать, что Серундоло тоже здорово играет на грунте. В прошлом году он взял титул в Бостаде, а также дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро и Гамбурге.
Что касается текущего сезона, то как раз в конце марта 24-летний теннисист добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. В третьем круге ему удалось обыграть Феликса Оже-Альяссима (6:2, 7:5).
Берреттини
Маттео тем временем начал турнир с уверенной победы над Максимом Кресси — 6:4, 6:2.
Получилось заметно проще, чем ожидалось: американец на этот раз много ошибался на собственной подаче, особенно на втором мячей.
Итальянец в итоге сделал три брейка и ни разу не потерял свою подачу.
Для Берреттини это был, возможно, даже лучший матч в текущем сезоне. Как известно, ранее больше одного раунда на уровне ATP ему удалось пройти только в Акапулько.
Прогноз и ставка
На Серундоло в этом матче можно поставить за 2.04, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.78.
На этот раз Маттео точно ждет непростая игра. В отличие от Кресси, у Франсиско не будет проблем с движением — на грунте он чувствует себя как рыба в воде.
В данном случае логично предположить, что теннисисты проведут как минимум два напряженных сета. И не факт, что исход будет в пользу Берреттини.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.