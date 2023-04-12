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    Сможет ли Берреттини выиграть у Серундоло?

    Серундоло — Берреттини. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Берреттини
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Серундоло — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 12 Апреля 2023 года

    Серундоло

    Франсиско в первом круге выиграл у Кэмерона Норри — 6:3, 6:4.

    И с одной стороны, можно сказать, что это мини-сенсация. Все-таки в этом сезоне британец уже успел выиграть на грунте у Карлоса Алькараса.

    Но при этом надо не забывать, что Серундоло тоже здорово играет на грунте. В прошлом году он взял титул в Бостаде, а также дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро и Гамбурге.

    Что касается текущего сезона, то как раз в конце марта 24-летний теннисист добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. В третьем круге ему удалось обыграть Феликса Оже-Альяссима (6:2, 7:5).

    Берреттини

    Маттео тем временем начал турнир с уверенной победы над Максимом Кресси — 6:4, 6:2.

    Получилось заметно проще, чем ожидалось: американец на этот раз много ошибался на собственной подаче, особенно на втором мячей.

    Итальянец в итоге сделал три брейка и ни разу не потерял свою подачу.

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    Для Берреттини это был, возможно, даже лучший матч в текущем сезоне. Как известно, ранее больше одного раунда на уровне ATP ему удалось пройти только в Акапулько.

    Прогноз и ставка

    На Серундоло в этом матче можно поставить за 2.04, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.78.

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    На этот раз Маттео точно ждет непростая игра. В отличие от Кресси, у Франсиско не будет проблем с движением — на грунте он чувствует себя как рыба в воде.

    В данном случае логично предположить, что теннисисты проведут как минимум два напряженных сета. И не факт, что исход будет в пользу Берреттини.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Серундоло — Берреттини: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Берреттини выиграть у Серундоло?
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