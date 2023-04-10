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    Норри снова хватит двух сетов для победы над Серундоло?

    Норри — Серундоло. Прогноз (к. 2.29) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Серундоло
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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Норри — Серундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 10 Апреля 2023 года
    Кэмерон Норри
  • Великобритания
    •  Кэмерон Норри 12:00 Франсиско Черундоло Франсиско Черундоло
  • Аргентина
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    Норри

    Кэмерон провел первые турниры на грунте еще в февраля. И британец подтвердил, что на этом покрытии ему максимально комфортно.

    Норри взял титул в Рио-де-Жанейро, обыграв в решающем матче Карлоса Алькараса (5:7, 6:4, 7:5).

    Но и это еще не все. За неделю до турнира в Бразилии 27-летний теннисист дошел до финала в Буэнос-Айресе. Здесь в решающем матче его соперником тоже стал Алькарас. Испанец забрал финал со счетом 6:3, 7:5.

    В марте Норри дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и не выиграл ни одного матча в Майми, сразу же уступив Фрэнсису Тиафо.

    Серундоло

    Франсиско тоже успел уже в этом году поиграть на грунте. Правда, не так успешно, как Норри.

    На турнирах в Кордове и Буэнос-Айресе аргентинец дошел до четвертьфинала, в Рио-де-Жанейро до второго круга, а в Сантьяго в первом же матче уступил Томасу Этчеверри.

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    Как ни странно, на харде Серундоло играл ни чуть не хуже. Более того, на «Мастерсе» в Майами ему удалось дойти до четвертьфинала. В третьем круге 24-летний теннисист выиграл у Феликса Оже-Альяссима.

    И еще два матча Серундоло выиграл на Открытом чемпионате Австралии, что в его случае можно считать серьезным успехом.

    Прогноз и ставка

    На Норри в этом матче можно поставить за 1.55, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.45.

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    В прошлом году Кэмерон обыграл Франсиско на грунте в Лионе — 6:4, 6:4.

    В принципе, вспоминая, как британец рубился с Алькарасом пару месяцев назад, можно предположить, что ему снова удастся выиграть у Серундоло в двух сетах.

    Ставка — победа Норри в двух сетах за 2.29.

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    Норри — Серундоло: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на теннис. Норри снова хватит двух сетов для победы над Серундоло?
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