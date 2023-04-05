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    Касаткина легко выиграет первый матч на грунте?

    Бренгл — Касаткина. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Чарльстоне 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бренгл — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Мэдисон Бренгл во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 18:00 мск. Бренгл — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бренгл

    Мэдисон всего лишь второй раз в карьере смогла пройти первый круг в Чарльстоне, хотя впервые она сыграла здесь еще в 2009 году.

    В стартовом матче американка одержала победу над эстонкой Кайей Канепи — 6:3, 6:4.

    Примечательно, что Бренгл прошла первый раунд на четвертом турнире подряд.

    Перед этим она выиграла по одном матчу в Остине, Индиан-Уэллсе и Майами. В последнем случае ей удалось остановить Аманду Анисимову.

    Но также стоит отметить, что в этом году Мэдисон еще ни разу не выигрывала два матча подряд на уровне основной сетки.

    Касаткина

    Для Дарьи предстоящий матч станет первым на грунте в этом сезоне. До этого она играла только на харде.

    И надо сказать, что играла, мягко говоря, так себе.

    Единственным исключением стал январский турнир в Аделаиде. Здесь россиянка дошла до финала, в котором с треском проиграла Белинде Бенчич.

    А на остальных турнирах Касаткина выигрывала в лучшем случае один матч.

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    В Индиан-Уэллсе Дарья после победы над Татьяной Марией уступила Варваре Грачевой. А в Майами ее сразу же остановила Элиза Мертенс.

    Касаткина выигрывала турнир в Чарльстоне в сезоне-2017.

    Прогноз и ставка

    На Бренгл в этом матче можно поставить за 3.60, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.29.

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    Несмотря на все проблемы в этом сезоне, надо признать, что Дарья все-таки заметно лучше соперницы играет на грунте. И прошлогодний выход в полуфинал Ролан Гаррос — одно из главных тому подтверждений.

    В общем, это один из тех случаев, когда действительно есть смысл поставить на уверенную победу Касаткиной.

    Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 1.82.

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    Бренгл — Касаткина: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на теннис. Касаткина легко выиграет первый матч на грунте?
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