Украинка Элина Свитолина сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в первом круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 20:00 мск. Свитолина — Путинцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свитолина

Элина возвращается в тур после рождения дочери. Она проведет первый турнир с марта 2022 года.

В октябре прошлого года у Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса родилась дочь Скай.

Свитолина получила от организаторов турнира в Чарльстоне wild card. После годичного перерыва украинка опустилась в рейтинге на 1081-е место.

Свитолина не играла на грунте с июня 2021 года, когда ей удалось дойти до третьего раунда на Ролан Гаррос.

Путинцева

Юлия тем временем неудачно выступила на недавних турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

В первом случае ее остановила чешка Каролина Мухова, а во втором — канадская теннисистка Ребекка Марино.

В феврале Путинцева выиграла по одному матчу в Абу-Даби и Дубае. При этом стоит отметить, что в Абу-Даби она обыграла Бьянку Андрееску (7:6, 6:2).

Все прогнозы на теннис

В этом году Путинцева смогла выиграть два матча подряд только на турнире в австралийском Хобарте. Здесь представительница Казахстана дошла до четвертьфинала.

Путинцева дважды доходила в Чарльстоне до четвертьфинала — в сезонах-2016 и 2021.

Прогноз и ставка

На Свитолину в этом матче можно поставить за 2.75, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.45.

Ранее Элина почти всегда побеждала Юлию. Украинка выиграла шесть из восьми матчей против Путинцевой.

Но сейчас нет смысла обращать на эту статистику. Вряд ли Свитолина сходу сможет показать классный теннис после годичного перерыва.

Ставка — победа Путинцевой + тотал геймов больше 20,5 за 2.85. Элина будет бороться, но проиграет.