Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Кентена Алиса в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 03:30 мск. Алис — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алис

Кентен впервые в этом году выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP.

В первом раунде французский теннисист остановил испанца Педро Мартинеса — 6:2, 7:6.

Дальше была сенсационная победа над Алексом Де Минауром — 6:7, 7:6, 7:6.

Во втором сете против австралийца Алис отыграл брейк и матчбол при счете 4:5. И еще два матчбола француз спас уже на решающем тай-брейке.

В общем, настоящий триллер, который, к слову, продолжался почти три с половиной часа.

В третьем круге Алис выиграл у американца Маккензи Макдональда — 7:6, 6:3. Соперник не взял на приеме ни одного гейма — Кентен отыграл все шесть брейк-пойнтов.

Медведев

У Даниила тем временем в третьем круге вместо матча был дополнительный выходной.

Алекс Молчан, с которым должен был сыграть российский теннисист, не смог выйти на корт из-за травмы бедра.

И Медведев наверняка обрадовался, что у него появился дополнительный день на восстановление. С учетом того количества матчей, которое он провел за последние полтора месяца, это действительно очень важно.

Все прогнозы на теннис

В первом и пока что единственном матче в Майами Даниил, как и ожидалось, легко выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны — 6:1, 6:2.

В прошлом сезоне и в 2021 году Медведев дошел в Майами до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Медведева. На Алиса в этом матче можно поставить за 7.10.

В начале января Кентен на турнире в Аделаиде проиграл Новаку Джоковичу на двух тай-брейках — 6:7, 6:7. И после матча серб заявил: «Он играл как теннисист топ-10».

И на этой неделе француз подтвердил, что его ни в коем случае нельзя недооценивать.

Вряд ли Медведев проиграет, но и разгромить Алиса ему, скорее всего, не удастся.

Ставка — победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 за 1.96.