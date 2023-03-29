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    Медведев сенсационно проиграет французу Алису?

    Алис — Медведев. Прогноз (к. 1.96) и ставки на «Мастерс» в Майами 29 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алис — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Кентена Алиса в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 03:30 мск. Алис — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алис

    Кентен впервые в этом году выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    В первом раунде французский теннисист остановил испанца Педро Мартинеса — 6:2, 7:6.

    Дальше была сенсационная победа над Алексом Де Минауром — 6:7, 7:6, 7:6.

    Во втором сете против австралийца Алис отыграл брейк и матчбол при счете 4:5. И еще два матчбола француз спас уже на решающем тай-брейке.

    В общем, настоящий триллер, который, к слову, продолжался почти три с половиной часа.

    В третьем круге Алис выиграл у американца Маккензи Макдональда — 7:6, 6:3. Соперник не взял на приеме ни одного гейма — Кентен отыграл все шесть брейк-пойнтов.

    Медведев

    У Даниила тем временем в третьем круге вместо матча был дополнительный выходной.

    Алекс Молчан, с которым должен был сыграть российский теннисист, не смог выйти на корт из-за травмы бедра.

    И Медведев наверняка обрадовался, что у него появился дополнительный день на восстановление. С учетом того количества матчей, которое он провел за последние полтора месяца, это действительно очень важно.

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    В первом и пока что единственном матче в Майами Даниил, как и ожидалось, легко выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны — 6:1, 6:2.

    В прошлом сезоне и в 2021 году Медведев дошел в Майами до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Медведева. На Алиса в этом матче можно поставить за 7.10.

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    В начале января Кентен на турнире в Аделаиде проиграл Новаку Джоковичу на двух тай-брейках — 6:7, 6:7. И после матча серб заявил: «Он играл как теннисист топ-10».

    И на этой неделе француз подтвердил, что его ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Вряд ли Медведев проиграет, но и разгромить Алиса ему, скорее всего, не удастся.

    Ставка — победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 за 1.96.

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    Алис — Медведев: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 29.03.2023. Прогнозы на теннис. Медведев сенсационно проиграет французу Алису?
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