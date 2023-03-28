Тревизан
Мартина впервые в карьере попала в основную сетку турнира в Майами и с первой же попытки дошла до четвертьфинала.
Также стоит отметить, что до этого у итальянки в текущем сезоне была лишь одна победа на уровне основной сетки WTA.
В Майами Тревизан начала с победы над японкой Нао Хибино, после чего остановила американку Клер Лью, несмотря на то, что соперница взяла первый сет.
А в четвертом раунде Тревизан сенсационно выиграла у Алены Остапенко — 6:3, 6:3.
Теннисистка из Латвии явно недооценила соперницу. В принципе, ее можно понять — у Мартины давно не было таких классных результатов на харде.
Рыбакина
Елена тем временем выиграла в предыдущем раунде у Элизы Мертенс — 6:4, 6:3.
На этот раз чемпионка недавнего турнира в Индиан-Уэллсе здорово играла на собственной подаче, позволив бельгийке взять на приеме лишь один гейм.
Интересно, что Рыбакина на текущем турнире выполнила в каждом матче как минимум 10 эйсов, а также выполнила в общей сложности уже 125 виннерсов.
Победная серия Рыбакиной составляет уже девять матчей.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Рыбакина спокойно выйдет в полуфинал. На Тревизан в этом матче можно поставить за 9.50.
Да, сложно представить, что итальянка остановит Рыбакину, которая не так давно разгромила Игу Швентек и тормознула Арину Соболенко.
Как ни крути, а здесь все очевидно.
Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-6,5) за 2.01.