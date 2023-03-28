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    Рыбакина продлит победную серию

    Тревизан — Рыбакина. Прогноз (к. 2.01) и ставки на турнир в Майами 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Тревизан — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против итальянки Мартины Тревизан в четвертьфинале турнира в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:00 мск. Тревизан — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тревизан

    Мартина впервые в карьере попала в основную сетку турнира в Майами и с первой же попытки дошла до четвертьфинала.

    Также стоит отметить, что до этого у итальянки в текущем сезоне была лишь одна победа на уровне основной сетки WTA.

    В Майами Тревизан начала с победы над японкой Нао Хибино, после чего остановила американку Клер Лью, несмотря на то, что соперница взяла первый сет.

    А в четвертом раунде Тревизан сенсационно выиграла у Алены Остапенко — 6:3, 6:3.

    Теннисистка из Латвии явно недооценила соперницу. В принципе, ее можно понять — у Мартины давно не было таких классных результатов на харде.

    Рыбакина

    Елена тем временем выиграла в предыдущем раунде у Элизы Мертенс — 6:4, 6:3.

    На этот раз чемпионка недавнего турнира в Индиан-Уэллсе здорово играла на собственной подаче, позволив бельгийке взять на приеме лишь один гейм.

    Все прогнозы на теннис

    Интересно, что Рыбакина на текущем турнире выполнила в каждом матче как минимум 10 эйсов, а также выполнила в общей сложности уже 125 виннерсов.

    Победная серия Рыбакиной составляет уже девять матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Рыбакина спокойно выйдет в полуфинал. На Тревизан в этом матче можно поставить за 9.50.

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    Да, сложно представить, что итальянка остановит Рыбакину, которая не так давно разгромила Игу Швентек и тормознула Арину Соболенко.

    Как ни крути, а здесь все очевидно.

    Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-6,5) за 2.01.

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    Тревизан — Рыбакина: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на теннис. Рыбакина продлит победную серию
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