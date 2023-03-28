Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против итальянки Мартины Тревизан в четвертьфинале турнира в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:00 мск. Тревизан — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тревизан

Мартина впервые в карьере попала в основную сетку турнира в Майами и с первой же попытки дошла до четвертьфинала.

Также стоит отметить, что до этого у итальянки в текущем сезоне была лишь одна победа на уровне основной сетки WTA.

В Майами Тревизан начала с победы над японкой Нао Хибино, после чего остановила американку Клер Лью, несмотря на то, что соперница взяла первый сет.

А в четвертом раунде Тревизан сенсационно выиграла у Алены Остапенко — 6:3, 6:3.

Теннисистка из Латвии явно недооценила соперницу. В принципе, ее можно понять — у Мартины давно не было таких классных результатов на харде.

Рыбакина

Елена тем временем выиграла в предыдущем раунде у Элизы Мертенс — 6:4, 6:3.

На этот раз чемпионка недавнего турнира в Индиан-Уэллсе здорово играла на собственной подаче, позволив бельгийке взять на приеме лишь один гейм.

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Интересно, что Рыбакина на текущем турнире выполнила в каждом матче как минимум 10 эйсов, а также выполнила в общей сложности уже 125 виннерсов.

Победная серия Рыбакиной составляет уже девять матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Рыбакина спокойно выйдет в полуфинал. На Тревизан в этом матче можно поставить за 9.50.

Да, сложно представить, что итальянка остановит Рыбакину, которая не так давно разгромила Игу Швентек и тормознула Арину Соболенко.

Как ни крути, а здесь все очевидно.

Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-6,5) за 2.01.